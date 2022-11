Španielsko - Kostarika: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Španielsko po zisku titulu majstra sveta v roku 2010 stratilo najlepšiu generáciu a odvtedy to už nie je taký postrach súperov. Posledné dva šampionáty neboli v podaní "La Furia Roja" ideálne. Teraz to chce tréner Luis Enriqué so svojim tímom zmeniť, no po postupe zo skupiny sa neočakáva dlhá cesta katarským turnajom. Prekvapivo nejdú na MS brankár de Gea či obranca Ramos, tím sa spolieha hlavne na mladších hráčov typu Pedri, Gavi alebo Rodri.



Kostarika už raz ukázala, že hrať proti silným súperom na MS nie je žiadny problém. V roku 2014 vyhrala "skupinu smrti" s Talianskom, Uruguajom a Anglickom. Následne vyradila aj Grécko na penalty, no vo štvrťfinále vystavilo historickému ťaženiu karibskej krajiny stopku Holandsko. Tento rok má byť oporou znova Keylor Navas, medzi známejšie mená patria aj Bryan Ruíz, Celso Borges alebo Joel Campbell.