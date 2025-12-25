VIDEO: Titanium, Mr. Brightside či Sweet Caroline. Vyberte najlepšiu walk on pieseň šípkarov

Šípky sa stali v posledných rokoch symbolom nielen skvelej hry, ale aj zábavy, rôznych kostýmov a skvelých fanúšikov.
K spomenutej zábave však patrí aj hudba. Tú ponúkajú hráči divákom pri nástupoch na pódium. Niektoré patria k "obyčajným", pri ktorých fanúšikovia neprejavujú dostatočné množstvo emócií.
Sú však piesne, na ktoré sa tešia oveľa viac. Walk on piesne neodmysliteľne patria aj k MS v šípkach, kde sa vďaka nim dokáže vytvoriť skvelá atmosféra.
V redakcii Sportnet sme vybrali dvanástku najlepších piesní, ktoré zazneli na svetovom šampionáte za posledné obdobie. Na konci článku nájdete anketu, v ktorej môžete hlasovať za vašu obľúbenú walk on pieseň.
Ricky Evans - Merry Christmas Everyone (Shakin' Stevens)
Keďže sa šampionát v Londýne koná aj cez vianočné sviatky, domáci šípkar Ricky Evans prispôsobuje svoje outfity a aj pieseň k tomuto obdobiu.
Každoročne si 43. hráč rebríčka prichystá pieseň od Shakin' Stevens Merry Christmas Everyone a v Alexandra Palace rozprúdi vianočnú atmosféru.
VIDEO: Walk on Rickyho Evansa
Peter Wright - Don't Stop the Party (Pitbull)
Grinch, Elf, Santa či vianočný stromček. Škótsky šípkar takisto nevynecháva vianočnú atmosféru, no namiesto piesne si prispôsobuje svoje outfity.
Na MS v šípkach 2026 si prichystal kostým postavičky Grinch, rovnako ako zopárkrát aj predtým. Na pódium prišiel v zelenom a s rukavicami, ktoré mu sťahovala jeho súperka Noa-Lynn van Leuvenová.
Čo však nemení, je jeho nástupová pieseň, ktorou je Don't Stop the Party od speváka Pitbulla a tradične hopkanie Wrighta z jednej strany na druhú.
VIDEO: Walk on Petra Wrighta
Raymond van Barneveld - Eye of the Tiger (Survivor)
Holanďan Raymond van Barneveld patrí k najväčším legendám tohto športu. Bývalý majster sveta je na profesionálnej scéne už od roku 1987.
Na tohtoročnom šampionáte mu nevyšlo hneď úvodné kolo, v ktorom 35. hráč sveta vypadol so Stefanom Bellmontom.
Fanúšikovia si aj napriek tomu stihli užiť jeho energický nástup za tónov piesne Eye of the Tiger od skupiny Survivor.
VIDEO: Walk on Raymonda van Barnevelda
William O'Connor - Zombie (Cranberries)
"In your heaaaad, in your heaaad," štartuje refrén populárnej piesne Zombie od skupiny Cranberries.
Ak vám niečo táto pesnička hovorí, určite chápete, prečo je na podujatí ako sú MS v šípkach mimoriadne populárna.
Diváci si ju spievajú aj neskôr, počas zápasu Íra Williama O'Connora.
VIDEO: Walk on Williama O'Connora
Stephen Bunting - Titanium (David Guetta, Sia)
Ak sa bavíme o aktuálne najlepších walk on pesničkách, s určitosťou nemôžeme vynechať Stephena Buntinga.
Niektorí ho radia medzi momentálne najpopulárnejších hráčov vďaka svojej aure a tiež piesni Titanium od dvojice David Guetta a Sia.
Walk on na tohtoročnom šampionáte niektorí hodnotia ako jeden z najlepších v histórii MS. Fanúšikovia s ním pieseň spievali celý čas, Bunting s nimi komunikoval gestami.
Angličan ma aj svoje heslo pred zápasmi, keď na sociálnych sieťach oslovuje fanúšikov heslom "Let's go Bunting mental".
VIDEO: Walk on Stephena Buntinga
Michael van Gerwen - Seven Nation Army (The White Strips)
Fanúšikovia šípok potvrdzujú, že sú veľmi vynaliezaví. Ak vám niečo hovoria tóny piesne Seven Nation Army od skupiny The White Strips, viete, že sú veľmi chytľavé.
No a fanúšikovia si upravili pieseň po svojom. V častiach, keď znie len hudba medzi textami, vložili meno Holanďana Michaela van Gerwena, čím prejavujú, že ho obľubujú.
Trojnásobný majster sveta však pocítil, aké to je, keď mu ľudia nefandia. V úvodnom zápase MS 2026 hral proti Japoncovi Mitsuhikovi Tatsunamim, ktorý vyhral prvý set a získal si srdcia fanúšikov.
Keď van Gerwen hodil šípku do segmentu, kam nechcel, fanúšikovia sa tešili. Ak sa naopak Japoncovi darilo, spievali jeho meno a radovali sa.
VIDEO: Walk on Michaela van Gerwena
Nathan Aspinall - Mr. Brightside (The Killers)
Ak sme spomenuli, že Bunting má jednu z najlepších nástupových piesní, jeho veľkým konkurentom je Nathan Aspinall a jeho Mr. Brightside od skupiny The Killers.
Angličan si získal srdcia fanúšikov touto piesňou, ktorú fanúšikovia aj po vypnutí z reproduktorov niekoľkokrát ešte dospievavajú.
Aj keď nie je v poslednom období výkonnostne na úrovni Littlera, Humphriesa či Pricea, zúčastnil sa posledného ročníku prestížnej Premier League of Darts.
Niektorí vyčítali organizátorom z PDC, že ho tam nominovali len preto, aby urobil zábavu so svojou nástupovou piesňou. Aspinall im odpovedal postupom do semifinále.
VIDEO: Walk on Nathana Aspinalla
Joe Cullen - Don't Look Back in Anger (Oasis)
Skupina Oasis je známa tým, že jej pesničky sa spievajú všade po celom svete, no najmä v karaoke baroch.
A keď ide o takúto chytľavú pieseň v Anglicku, fanúšikovia šípok sa jej hneď chytia. Využil to anglický hráč Joe Cullen, ktorý si ako svoju nástupovú pieseň vybral Don't Look Back in Anger.
Podobne ako v prípade Aspinalla, aj po vypnutí tejto pesničky diváci spievajú ešte niekoľkokrát energický refrén "And so, Sally can wait, she knows it's too late as we're walkin' on by".
VIDEO: Walk on Joea Cullena
Luke Littler - Greenlight (Pitbull)
Keď nastupuje aktuálne najlepší hráč sveta na pódium, všetci sa tešia. Nielen na to, ako bude hrať, ale aj na jeho pesničku Greenlight, opäť od Pitbulla.
"'Cause I'm ready to go, oh, oh, oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh, oh, oh," znejú slová refrénu, s ktorým prichádza na pódium.
Aj keď Littler nie je taký šoumen ako iní hráči v tomto zozname, fanúšikovia jeho pieseň obľubujú, pretože si počas nej vedia zaspievať jednoduché slová.
VIDEO: Walk on Lukea Littlera
Luke Humphries - I Predict a Riot (Kaiser Chiefs)
Angličan Luke Humphries je príkladom toho, že zmena walk on piesne je niekedy dobrou voľbou.
Kým si nevybral pieseň od Kaiser Chiefs I Predict a Riot, na svoje zápasy nastupoval za tónov Cake by the Ocean od skupiny DNCE.
Bývalý majster sveta si vybral túto pieseň aj preto, že je veľkým fanúšikom futbalového Leedsu, ktorý má svoju klubovú pieseň práve I Predict a Riot.
Humphries však tiež povedal, že k zmene sa rozhodol aj preto, aby zvýšil energiu fanúšikov, najmä v Leedse.
VIDEO: Walk on Lukea Humphriesa
Deryl Gurney - Sweet Caroline (Neil Diamond)
Keď najmä v Anglicku začnete spievať pieseň od Neila Diamonda Sweet Caroline, všetkým športovým fanúšikom sa rozblikajú oči a prvé slová doplnia frázou "wo-o-ou".
S touto pesničkou nastupuje na svoje zápasy hráč zo Severného Írska Daryl Gurney, vďaka čomu si získava srdcia fanúšikov.
Vo svojom prvom zápase na MS 2026 zdolal Angličanku Beau Greavesovú.
VIDEO: Walk on Daryla Gurneyho
Dirk van Duijvenbode - Just Like You (Radical Redemption)
No a náš výber zakončujeme walk on pesničkou, ktorá patrí k najzaujímavejším. Mnoho hráčov volí piesne, pri ktorých si fanúšikovia zaspievajú.
Holanďan Dirk van Duijvenbode však zvolil inú pesničku. Na pódium nastupuje s piesňou Just Like You od DJ-a Radical Redemption.
Ten je známy svojou tvorbou v hudobnom štýle hardstyle, čo je energická tanečná elektronická hudba s intenzívnym rytmom.
VIDEO: Walk on Dirka van Duijvenbodeho
Hlasujte v ankete o najlepšiu walk on pesničku šípkarov (videá nájdete vyššie v texte).
Ak máte obľúbenú walk on pieseň, ktorá nie je v zozname, zanechajte jej názov v komentároch.