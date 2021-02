Zemiakový šampionát. Ledecká je smoliarkou MS, vstala zlou nohou

"Avšak myslím si, že jazda bola fajn. Dala som do toho 150 percent. Keby boli iné okolnosti a cítila by som sa lepšie, som schopná zájsť aj lepšie časy," doplnila Ledecká.

"Keby som to ráno vedel, bral by som štvrté miesto všetkými desiatimi. V tréningu boli určité pasáže, v ktorých si Ester príliš neverila, takže som rád, že dnes šla podľa plánu. Škoda len tej medaily," priznal Bank pre Českú televíziu po zjazde.

Gutovej-Behramiovej sa bronz málil

Radosť z dvoch medailí majú opäť vo Švajčiarsku. Majsterkou sveta v zjazde sa stala Corinne Suterová (striebro v super-G), bronz získala Lara Gutová-Behramiová (zlato v super-G).

Na stupni víťaziek ich prekvapujúco doplnila strieborná Kira Weidleová z Nemecka.

"Zatiaľ to ide tak, ako som si to vysnívala," uviedla Suterová bezprostredne po pretekoch. "Musím poďakovať svojmu tímu, vyžaduje to toľko úsilia, aby do seba v deň D všetko zapadlo," doplnila neskôr.

Gutová-Behramiová priznala, že sa jej bronz málil.

"Keby mi niekto pred týždňom ponúkol takéto výsledky, hneď by som to brala. Ale úprimne, keď som dnes videla svoje medzičasy, trochu ma to hnevá. Corinne si to však zaslúžila," uznala.