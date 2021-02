S Vlhovou sa vrátili démoni. Počítaj spomienky, nie medaily, tvrdí Shiffrinová

To by bolo dosť aj pre silnejšie povahy.

Štartovala v štyroch disciplínach, brala štyri medaily - zlato v kombinácii, striebro v obrovskom slalome a bronz v super-G a slalome.

Titul mohla získať aj v super-G, ale po chybe v spodnej pasáži skončila tretia.

Nie tak dávno by sa to zrejme nezaobišlo bez výbuchu zlosti a trucovania, no v Taliansku sa Američanka usmievala. „Medaila nezmení váš život, na svete sú aj dôležitejšie veci,“ citoval zjazdárku Denver Post.