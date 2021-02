Je to šibeničný termín. Vlhová ide domov, aby využila výhodu

Počas rozhovoru smeroval s Vlhovej bratom Borisom do Jasnej. „Livia a Petru sme vysadili na letisku a my s materiálom ideme autom,“ dodal.

„Mohlo to dopadnúť horšie aj lepšie. Je to taká zlatá stredná cesta,“ priznal MATEJ GEMZA, ktorý je asistentom trénera Livia Magoniho.

Keď to bolo na štarte, kričal som to ja. Chceli sme, aby sa Petra po zmene rytmu v dvojbránach opäť nakopla do rytmu - pravá, ľavá. Snažíme sa jej takto udávať tempo, aby zrýchlila a držala sa toho. Keď nás počuje, zatiaľ to celkom vychádza.

Keď je človek zadýchaný, rozmýšľa, čo bude ďalej. Nebola to tvár, ktorá by značila nespokojnosť. Len nevedela, čo sa udeje.

Trať bola náročná, možno to bol len moment, keď sa dostávala z jazdy a musela sa vydýchať. Navyše, so štartovým číslom dva nevedela, ako pôjdu ostatné.

V paralelnej súťaži sme verili, že môžeme byť úspešní. A skončilo sa to tak rýchlo, že si to človek ani neuvedomil.

Plán bol získať minimálne jednu medailu a podarili sa dve strieborné. Všetci sa tešia z medailí. Mohlo to dopadnúť horšie aj lepšie. Je to taká zlatá stredná cesta.

Má to dva uhly pohľadu. Je to pozitívne tým, že nikto iný okrem Petry to nedáva. A tak sa musí cítiť silná. Na druhej strane, je to pravdepodobne unavujúce a náročné.

Prejavuje sa to na jej zhoršených výkonoch v obrovskom slalome?

Nedával by som to do súvislostí, lebo v obrovskom slalome sa nám od začiatku sezóny úplne nedarí. Nie je to to, na čo sme boli zvyknutí v obrovskom slalome v predošlých dvoch sezónach.

V úvodných pretekoch skončila tretia, potom vyhrala prvé kolo v Semmeringu a zdá sa, akoby sa trápila už odvtedy. Nie je to tak?

Boli to síce dve tretie miesta, ale v každých pretekoch to bol mix jednej dobrej a jednej zlej jazdy. Ani raz v sezóne nepodala dve vyrovnané kolá.

Pomocný tréner a servisman Matteo Baldissarutti hovoril, že pred Kronplatzom bola na tréningu rýchlejšia ako neskoršia víťazka Tessa Worleyová. Ako je to možné, že to neprenesie do pretekov?

Áno, v tréningoch je dostatočne dobrá a kvalitná, aby pravidelne mohla byť v top päťke, možno v top trojke, ale na pretekoch tie výsledky neprišli.

Potrebuje sa chytiť v jedných pretekoch, v dvoch dobrých kolách a bude späť aj v obrovskom slalome. Zatiaľ sa jej to nepodarilo, takže bojujeme. Aj Peťa bojuje sama so sebou, aby to premenila na lepšie výsledky.