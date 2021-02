Vlhovci chodili ako tigre v klietke, Petra si domov priviedla súperku

Vlhovci chodili ako tigre v klietke

Vlhová zvládla záver šampionátu s bravúrou, hoci po 12. mieste v obrovskom slalome sa zdalo, že medaila môže visieť privysoko aj v jej disciplíne číslo 1.

Skoncentrovala sa však aj na svoje posledné vystúpenie v talianskych Dolomitoch a výsledkom bol strieborný slalomový zákusok.

"Každá medaila je dobrá a je jedno, akej je farby. Klobúk dolu, ako to Peťa zvládla. Dávno som nebol taký nervózny, ale dopadlo to dobre. Doma sme so ženou chodili ako tigre v klietke. Vedel som, že Petrin obrovský slalom momentálne nie je na takej úrovni, na akej by mal byť. V slalome sme však verili, že to 'cinkne' a aj to 'cinklo'.

Peťa je doma a to je hlavné. Teraz si zaslúži aj dobré jedlo. Manželka s ňou už niečo riešila po telefóne," reagoval pre médiá Igor Vlha.