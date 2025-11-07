Norris môže navýšiť vedenie pred Piastrim. Do šprintu vyštartuje z pole position

SAO PAULO. Kvalifikáciu na šprint Veľkej ceny Brazílie formuly 1 vyhral Brit Lando Norris z McLarenu.
Vedúci muž priebežného poradia majstrovstiev sveta šampionátu na trati Interlagos o 97 tisícin sekundy Taliana Andreu Antonelliho, tretí bol Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.
Obhajca titulu Max Verstappen z Red Bullu skončil šiesty.
Dvadsaťpäťročný Norris nadviazal na najrýchlejší čas z jediného tréningu a potvrdil dobrú formu. Pred dvoma týždňami triumfoval vo Veľkej cene Mexika a v posledných troch pretekoch skončil na stupňoch víťazov.
Počas víkendu môže navýšiť vedenie na čele šampionátu, zatiaľ vedie o bod pred Piastrim a 36 bodov pred Verstappenom.
"Bolo to náročnejšie, ako som si predstavoval. Bolo to veľa vyrovnané a nebolo ľahké preskakovať zo stredných gúm na mäkké. Nakoniec som to ale zvládol," povedal pred televíznymi kamerami Norris.
"Je len piatok, ale je to dobrý začiatok. Zajtra bude možno pršať a veľa fúkať. Nechcem sa tým ale teraz zaoberať. Dnes sme odviedli dobrú prácu," poznamenal.
Tretí Piastri stratil na Norrisa 185 tisícin sekundy. Neuspel ani Verstappen, ktorý sa v závere kvalifikácie sťažoval na ťažkosti s vozidlom a zaostal za britským súperom o 337 tisícin.
Skončili pred ním tiež Fernando Alonso z Aston Martinu a George Russell z Mercedesu. Neuspeli ani jazdci Ferrari. Charles Leclerc sa kvalifikoval ako ôsmy, sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton v záverečnej časti chýbal a odštartuje jedenásty.
Vďaka samostatne bodovanému šprintu je cez víkend namiesto tradičných 25 bodov v hre 33.
Skrátený závod na 100 kilometrov sa pôjde v sobotu od 15.00 h SEČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Brazílie odštartuje v nedeľu o 18.00 h SEČ.