Pérez nejde nikomu nič dokazovať: Vidíte, koľko bodov získali moji nástupcovia v Red Bulle?

BRATISLAVA. Mexický jazdec Sergio Pérez povedal, že nemá čo dokazovať a jednoducho si chce opäť užívať pretekanie po tom, čo Cadillac oznámil návrat Péreza do formuly 1 v budúcej sezóne.
Mexičan, ktorý má 35 rokov, nepretekal od konca sezóny 2024, keď ho Red Bull vyradil napriek tomu, že mal ešte dva roky platný kontrakt.
Mexičan vyjadril v utorok nadšenie z projektu Cadillacu po tom, čo podpísal zmluvu s novým tímom, kde bude jazdiť spolu so skúseným Valtterim Bottasom.
Zároveň si neodpustil poznámku na adresu Red Bullu a ich pokračujúcich problémov bez neho.
„Mojím hlavným cieľom je opäť si to užívať,“ povedal Pérez novinárom počas videohovoru, kde bol prítomný aj Bottas. „Chcem znovu nájsť radosť z pretekania a tento projekt mi ju prináša.
Nemohol som si dovoliť odísť zo športu tak, ako som odišiel, a práve preto sa vraciam s týmto novým projektom.“
V sezóne 2024 skončil Pérez o 285 bodov za svojím tímovým kolegom, štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom, a bol jediným jazdcom zo štyroch najlepších tímov, ktorý nezvíťazil.
Verstappen mal tento rok už dvoch ďalších tímových kolegov a Holanďan získal 187 z 194 bodov Red Bullu zo 14 pretekov, pričom tím navyše vymenil aj šéfa Christiana Hornera.
„Keď vidíte, koľko bodov získali moji nástupcovia... myslím, že v tomto smere nemám čo dokazovať,“ povedal Pérez.
Bottas vyhlásil, že medzi nimi nebude žiadna rivalita.
„Sme tu na to, aby sme spolupracovali. Nemusíme si navzájom nič dokazovať,“ povedal 10-násobný víťaz veľkých cien a bývalý vicemajster sveta, ktorý kedysi jazdil po boku Lewisa Hamiltona v Mercedese.
„Mám k Checovi rešpekt a viem, že on má rešpekt ku mne. Ideme do toho spoločne, chceme tím posunúť vpred a dať do toho všetko.“
Bottas dodal, že s vedením Cadillacu, konkrétne s Graemom Lowdonom, hovoril o možnosti zapojiť sa do projektu už približne dva roky a uvedomuje si, že ich čaká obrovské množstvo práce a pravdepodobne ťažký začiatok.
„Ale nie sme tu na to, aby sme zostali vzadu, nechceme končiť poslední a verím, že s touto štruktúrou, týmito ľuďmi, niet dôvodu, prečo by sme sa nemohli pomerne rýchlo dostať na konkurencieschopnú úroveň a dosiahnuť nejaké úspechy,“ dodal.