Pérez sa po dlhom čase vrátil za volant. Jazdec Cadillacu testoval v Taliansku na monoposte Ferrari

IMOLA. Sergio Pérez vo štvrtok po takmer roku opäť šoféroval monopost Formuly 1, keď sa Mexičan zúčastnil testovania pre tím Cadillac na okruhu v talianskej Imole, za volantom Ferrari z roku 2023.
Cadillac zatiaľ nemá vlastný monopost, no od budúcej sezóny bude používať motory Ferrari, keď debutuje ako jedenásty tím Formuly 1 so zostavou Mexičan Sergio Pérez a Fín Valtteri Bottas.
Fotografie zverejnené online ukázali úplne čierne, neoznačené auto na trati. Pérez mal na sebe čiernu kombinézu aj prilbu.
Mexičan ešte začiatkom týždňa povedal agentúre Reuters, že tento test – jeho prvý od posledných pretekov za Red Bull v decembri 2024 – je pre tím dôležitý na nácvik procesov, vylepšenie simulátora a prípravu na budúce pretekové víkendy.
„V podstate ide o to, aby sme sa mohli všetci stretnúť – inžinieri, mechanici – a začať spolupracovať, rozprávať rovnakým jazykom,“ povedal skúsený Mexičan.
„Som zvedavý, koľko kôl zvládne môj krk, kým úplne odíde,“ dodal s úsmevom. „Ale je to skvelé, vieš. Skvelý test a skvelý spôsob, ako ukončiť rok predtým, než sa budúci rok opäť vrátim do auta.“
Bottas, ktorý má tiež 35 rokov a viacero víťazstiev na konte, mal takisto rok pauzu od pretekania po odchode zo Sauberu, no momentálne pôsobí ako rezervný jazdec Mercedesu a zúčastňuje sa veľkých cien.