Verstappen ho prevalcoval, no možno sa vráti. Perez je v kontakte s viacerými tímami F1

MEXICO CITY. Mexický pretekár Sergio Perez prezradil, že by po ročnej prestávke mohol byť opäť súčasťou seriálu majstrovstiev sveta formuly 1.

Mexičan bol v uplynulých rokoch súčasťou Red Bullu, dvakrát dopomohol k zisku Pohára konštruktérov, ale po nevydarenej predchádzajúcej sezóne sa s vedením tímu dohodol na predčasnom rozviazaní spolupráce.

Perez mal pôvodne kontrakt do konca roku 2026. „Nečakal som, že sa to udeje. Po Katare prišli diskusie o mojom konci, ale udialo sa to celé dosť rýchlo,“ citovala agentúra DPA Pereza.