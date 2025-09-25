Pri hrozivej nehode takmer prišiel o život. Známy pilot sa vracia do kokpitu F1

MUGELLO. Romain Grosjean sa v piatok v Taliansku opäť posadí do monopostu Formuly 1 – prvýkrát od desivej nehody v roku 2020, ktorá ukončila jeho veľkú cenu kariéru a takmer ho pripravila o život.
Stajňa Haas oznámila, že 39-ročný Francúz, ktorý v tíme vlastnenom Američanmi odjazdil päť sezón, absolvuje testovací deň na okruhu Mugello s monopostom Haas VF-23 zo sezóny 2023.
Pri tom nebudú chýbať ani členovia jeho pôvodného tímu vrátane súčasného šéfa stajne Ayaa Komatsua, ktorý bol v minulosti jeho pretekovým inžinierom.
„Povedať, že sa teším na návrat za volant monopostu Formuly 1, by bolo slabé slovo,“ vyhlásil Grosjean.
„Neuveriteľné, že ubehlo takmer päť rokov, ale možnosť opäť jazdiť s mojím starým tímom je naozaj niečo výnimočné. Moje deti mi kedysi navrhli dizajn prilby na poslednú veľkú cenu v Abú Zabí v roku 2020 – a teraz ju konečne budem môcť použiť v monoposte F1.“
Osudný moment prišiel 29. novembra 2020 na púštnom okruhu Sakhir v Bahrajne. Grosjeanov monopost sa po náraze rýchlosťou 192 km/h doslova rozpolil a explodoval v obrovskom ohnivom oblaku.
Francúz, ktorému sa najskôr zasekla noha a ktorý utrpel popáleniny na rukách, sa dokázal po 27 sekundách z plameňov zázračne vyslobodiť. Neskôr priznal, že si bol istý smrťou, no prinútil sa bojovať kvôli svojim deťom.
VIDEO: Nehoda Grosjeana v Bahrajne 2020
„Som nesmierne rád, že môžeme Romaina opäť privítať v monoposte Formuly 1 – a obzvlášť hrdý, že to bude práve v našom aute. Je to jednoducho symbolické,“ uviedol Komatsu.
„Teší ma, že túto príležitosť prijal. Navyše to bude deň, ktorý ešte viac umocní prítomnosť mnohých členov jeho pôvodného tímu.“
Šéf Mercedesu Toto Wolff kedysi Grosjeanovi ponúkol rozlúčkový test v monoposte Mercedesu, no pandémia COVID-19 a povinnosti v americkej sérii IndyCar tento plán prekazili.
Testovacieho dňa sa zúčastní aj Kanaďan James Hinchcliffe, bývalý jazdec IndyCar, dnes 38-ročný. Po prvý raz si vyskúša monopost Formuly 1 v rámci televíznej reportáže pre F1.