ONLINE: Veľká cena Japonska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

    Veľká cena Japonska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1
    Sportnet|29. mar 2026 o 04:00
    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Japonska, tretieho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Japonska.

    Prvé dve podujatia ovládli jazdci Mercedesu. Podarí sa im to aj do tretice?

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1  2026
    29.03.2026 o 07:00
    Veľká cena Japonska
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), George Russell (GBR)
    2. rad: Oscar Piastri (AUS), Charles Leclerc (MON)
    3. rad: Lando Norris (GBR), Lewis Hamilton (GBR)
    4. rad: Pierre Gasly (FRA), Isack Hadjar (FRA)
    5. rad: Gabriel Bortoleto (BRA), Arvid Lindblad (GBR)
    6. rad: Max Verstappen (NED), Esteban Ocon (FRA)
    7. rad: Nico Hülkenberg (GER), Liam Lawson (NZL)
    8. rad: Franco Colapinto (ARG), Carlos Sainz (ESP)
    9. rad: Alexander Albon (THA), Oliver Bearman (GBR)
    10. rad: Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN)
    11. rad: Fernando Alonso (ESP), Lance Stroll (CAN)
    Výsledky kvalifikácie

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA)
    2. George Russell (GBR)
    3. Oscar Piastri (AUS)
    4. Charles Leclerc (MON)
    5. Lando Norris (GBR)
    6. Lewis Hamilton (GBR)
    7. Pierre Gasly (FRA)
    8. Isack Hadjar (FRA)
    9. Gabriel Bortoleto (BRA)
    10. Arvid Lindblad (GBR)
    11. Max Verstappen (NED)
    12. Esteban Ocon (FRA)
    13. Nico Hülkenberg (GER)
    14. Liam Lawson (NZL)
    15. Franco Colapinto (ARG)
    16. Carlos Sainz (ESP)
    17. Alexander Albon (THA)
    18. Oliver Bearman (GBR)
    19. Sergio Pérez (MEX)
    20. Valtteri Bottas (FIN)
    21. Fernando Alonso (ESP)
    22. Lance Stroll (CAN)
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Japonska 2026.
    Do pretekov vyštartuje z pole position víťaz uplynulej VC Kimi Antonelli, ktorého doplní v prvom rade George Russell. Druhý a tretí rad tvoria kombo Mclaren-Ferrari, najprv Oscar Piastri-Charles Leclerc, nasleduje lLando Norris- Lewis Hamilton. Budú mať piloti Ferrari opäť raketové štarty?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 07:00.

