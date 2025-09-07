ONLINE: Veľká cena Talianska dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

MONZA. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Talianska.
Ešte predtým sa však uskutočnila kvalifikácia, ktorá určila poradie na štartovom rošte. Najrýchlejší bol úradujúci majster sveta Max Verstappen, ktorý prekonal oba McLareny.
F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Talianska 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
07.09.2025 o 15:00
VC Talianska
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Postavení na startu Velké ceny Itálie
1. řada: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lando Norris (GBR/McLaren)
2. řada: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3. řada: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4. řada: Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
5. řada: Júki Cunoda (JPN/Red Bull), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
6. řada: Oliver Bearman (GBR/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber)
7. řada: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
8. řada: Esteban Ocon (FRA/Haas), Isack Hadjar (FRA/RB)
9. řada: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
10. řada: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
1. řada: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lando Norris (GBR/McLaren)
2. řada: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3. řada: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4. řada: Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
5. řada: Júki Cunoda (JPN/Red Bull), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
6. řada: Oliver Bearman (GBR/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber)
7. řada: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
8. řada: Esteban Ocon (FRA/Haas), Isack Hadjar (FRA/RB)
9. řada: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
10. řada: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
Kvalifikace
Navzdory všem předpovědím a tréninkům nám kvalifikace nečekaně zamíchala kartami. A to na formuli 1 milujeme. Jinak nenápadný Max Verstappen vytáhl v závěru kvalifikace fantastické kolo a do závodu odstartuje z první příčky. Do první řady se vedle něj postaví Lando Norris, jako třetí pak Oscar Piastri.
Piloti Ferrari se do první trojky nakonec nevešli, Leclerc skončil čtvrtý a hned za ním se umístil Lewis Hamilton, u něj se ještě přičetla penalizace ze závodu v Zandvoorut. Pokud i tak se Ferrari povede strategie, tak by přeci jen mohl alespoň Leclerc útočit i na vyšší příčky. Ale všichni víme, jak to s Ferrari a strategií bývá. Na šestou a sedmou pozici se seřadili piloti Mercedesu. Na krásné osmé místo se vyhoupl Gabriel Bortoleto na Sauberu, za ním bude startovat Fernando Alonso a první desítku uzavírá Júki Cunoda. A také, jak je v této sezoně milým zvykem, rozestupy byly opět minimální.
Navzdory všem předpovědím a tréninkům nám kvalifikace nečekaně zamíchala kartami. A to na formuli 1 milujeme. Jinak nenápadný Max Verstappen vytáhl v závěru kvalifikace fantastické kolo a do závodu odstartuje z první příčky. Do první řady se vedle něj postaví Lando Norris, jako třetí pak Oscar Piastri.
Piloti Ferrari se do první trojky nakonec nevešli, Leclerc skončil čtvrtý a hned za ním se umístil Lewis Hamilton, u něj se ještě přičetla penalizace ze závodu v Zandvoorut. Pokud i tak se Ferrari povede strategie, tak by přeci jen mohl alespoň Leclerc útočit i na vyšší příčky. Ale všichni víme, jak to s Ferrari a strategií bývá. Na šestou a sedmou pozici se seřadili piloti Mercedesu. Na krásné osmé místo se vyhoupl Gabriel Bortoleto na Sauberu, za ním bude startovat Fernando Alonso a první desítku uzavírá Júki Cunoda. A také, jak je v této sezoně milým zvykem, rozestupy byly opět minimální.
Tréninky
Na Monze v pátek v dobrém světle ukazuje kromě McLarenu i Ferrari. Ti první trénink vyhráli a v tom druhém Leclerc zajel druhý nejlepší čas, Lewis Hamilton uzavřel první pětku. Podle očekávání se daří pilotům Williamsu, který sází na auto s nižším přítlakem. V obou trénincích skončil Carlos Sainz dokonce třetí.
Kdo by na pátek radši zapomněl je Mercedes. Trápící se domácí miláček Andrea Kimi Antonelli vyrobil další chybu, když v FP2 zahodil svůj monopost do kačírku. Vůz George Russella na druhou stranu trápily technické potíže.
Na Monze v pátek v dobrém světle ukazuje kromě McLarenu i Ferrari. Ti první trénink vyhráli a v tom druhém Leclerc zajel druhý nejlepší čas, Lewis Hamilton uzavřel první pětku. Podle očekávání se daří pilotům Williamsu, který sází na auto s nižším přítlakem. V obou trénincích skončil Carlos Sainz dokonce třetí.
Kdo by na pátek radši zapomněl je Mercedes. Trápící se domácí miláček Andrea Kimi Antonelli vyrobil další chybu, když v FP2 zahodil svůj monopost do kačírku. Vůz George Russella na druhou stranu trápily technické potíže.
Disasterclass ve Ferrari
Frázi „Příští rok je to naše!“ můžou fanoušci Ferrari zase vesele používat. Letos to na bitvu o titul opravdu nevypadá ani v jezdcích, ani v týmech, tam je McLaren zkrátka nedostižný. Po protrápeném závodu v Maďarsku přišla další facka v Nizozemí. Nejprve svůj vůz v klopené třetí zatáčce nezvládl Lewis Hamilton, který namířil do zdi. Po zastávkách v boxech Andrea Kimi Antonelli zaútočil v té samé zatáčce na Charlese Leclerca, jenže mladý Ital vůbec neodhadl rychlost a poslal Leclerca do zdi. Ovšem konkrétně Leclercovi se na Monze daří, navíc s podporou Tifosi v zádech by se konečně mohlo Ferrari zadařit.
Frázi „Příští rok je to naše!“ můžou fanoušci Ferrari zase vesele používat. Letos to na bitvu o titul opravdu nevypadá ani v jezdcích, ani v týmech, tam je McLaren zkrátka nedostižný. Po protrápeném závodu v Maďarsku přišla další facka v Nizozemí. Nejprve svůj vůz v klopené třetí zatáčce nezvládl Lewis Hamilton, který namířil do zdi. Po zastávkách v boxech Andrea Kimi Antonelli zaútočil v té samé zatáčce na Charlese Leclerca, jenže mladý Ital vůbec neodhadl rychlost a poslal Leclerca do zdi. Ovšem konkrétně Leclercovi se na Monze daří, navíc s podporou Tifosi v zádech by se konečně mohlo Ferrari zadařit.
Piastri na čele
Do Velké ceny Nizozemska šel Oscar Piastri s náskokem pouhých devíti bodů na svého kolegu Landa Norrise. V Zandvoortu Piastri získal pole position a držel si první místo, Norris jel hned za ním. Jenomže ke konci závodu britskému závodníkovi jinak spolehlivý McLaren vypověděl službu a zdrcený Norris musel odstoupit. Piastri tak dostal velkou porci bodů k dobru v boji o jezdecký titul. Norrisova mise na další závody je tak jasná: vyhrávat.
Do Velké ceny Nizozemska šel Oscar Piastri s náskokem pouhých devíti bodů na svého kolegu Landa Norrise. V Zandvoortu Piastri získal pole position a držel si první místo, Norris jel hned za ním. Jenomže ke konci závodu britskému závodníkovi jinak spolehlivý McLaren vypověděl službu a zdrcený Norris musel odstoupit. Piastri tak dostal velkou porci bodů k dobru v boji o jezdecký titul. Norrisova mise na další závody je tak jasná: vyhrávat.
Přeji krásné nedělní odpoledne všem fanouškům královny motorsportu, ta se nyní vrací do chrámu rychlosti na tradiční Velkou cenu Itálie!
Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 15:00.