ONLINE: Šprintové preteky na VC Brazílie dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    ONLINE: Šprintové preteky na Veľkej cene Brazílie 2025 (formula 1).
    8. nov 2025 o 12:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov šprintu na Veľkej cene Brazílie 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    SAO PAULO. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Brazílie.

    Ešte predtým sa však uskutočnia šprintové preteky.

    F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose zo šprintu pred Veľkou cenou Brazílie.

    Z pole position odštartuje líder šampionátu Lando Norris, ktorého v prvom rade doplní Kimi Antonelli. Norrisovi rivali Oscar Piastri a Max Verstappen odštartujú 3., resp. 6.
