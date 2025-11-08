ONLINE: Šprintové preteky na VC Brazílie dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

SAO PAULO. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Brazílie.
Ešte predtým sa však uskutočnia šprintové preteky.
F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Šprintové preteky na Veľkej cene Brazílie 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
08.11.2025 o 15:00
Šprint VC Brazílie
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose zo šprintu pred Veľkou cenou Brazílie.
Z pole position odštartuje líder šampionátu Lando Norris, ktorého v prvom rade doplní Kimi Antonelli. Norrisovi rivali Oscar Piastri a Max Verstappen odštartujú 3., resp. 6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.