ONLINE: Veľká cena USA 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, kvalifikácia šprintu)

AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.
Cez víkend sa v Austine idú aj šprintové preteky, no pred nimi prebehne už v piatok po prvom tréningu kvalifikácia.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia šprintu na Veľkej cene USA2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Formula 1 2025
17.10.2025 o 23:30
Kvalifikácia na šprint VC USA
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na šprint Veľkej ceny USA na okruhu COTA v Austine.
George Russell dominantným spôsobom opanoval minulé preteky v Singapure a určite bude chcieť nadviazať na túto výhru. Lídrom šampionátu je naďalej Oscar Piastri, ale víťazstvo z minulého roka obhajuje Charles Leclerc.
George Russell dominantným spôsobom opanoval minulé preteky v Singapure a určite bude chcieť nadviazať na túto výhru. Lídrom šampionátu je naďalej Oscar Piastri, ale víťazstvo z minulého roka obhajuje Charles Leclerc.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 23:30.