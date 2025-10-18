    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu USA dnes, formula 1 2025 LIVE

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene USA 2025 (formula 1).
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene USA 2025 (formula 1). (Autor: TASR/AP)
    18. okt 2025 o 20:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkej cene USA 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.

    Cez víkend boli v Austine na programe aj preteky šprintu, no po nich už nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkej cene USA 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2025
    18.10.2025 o 23:00
    Kvalifikácia na VC USA
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu USA na okruhu COTA v Austine.
    Máme za sebou šprintovú časť víkendu a čakajú nás dve najhlavnejšie udalosti víkendu: kvalifikácia a samotné preteky.
    Dokáže si líder šampionátu Oscar Piastri vypracovať lepšiu štartovaciu pozíciu ako jeho najväčší rivali Lando Norris a Maxx Verstappen?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 23:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

