ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu USA dnes, formula 1 2025 LIVE

AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.
Cez víkend boli v Austine na programe aj preteky šprintu, no po nich už nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky.
Kde sledovať F1 v TV?
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkej cene USA 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
18.10.2025 o 23:00
Kvalifikácia na VC USA
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu USA na okruhu COTA v Austine.
Máme za sebou šprintovú časť víkendu a čakajú nás dve najhlavnejšie udalosti víkendu: kvalifikácia a samotné preteky.
Dokáže si líder šampionátu Oscar Piastri vypracovať lepšiu štartovaciu pozíciu ako jeho najväčší rivali Lando Norris a Maxx Verstappen?
