    Dominantný Verstappen zvíťazil aj v hlavnej kvalifikácii. Piastri výrazne zaostal za Norrisom

    Max Verstappen počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    Fotogaléria (10)
    Max Verstappen počas kvalifikácie na VC USA 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. okt 2025 o 00:23
    ShareTweet0

    Odštartuje iba zo 6. miesta.

    Formula 1 - Veľká cena USA 2025

    Kvalifikácia:

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:32:510 min

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,291 s

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,297 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,316 s

    5.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,402 s

    6.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,574 s

    AUSTIN. Holandský jazdec Max Verstappen triumfoval aj v sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu USA v seriáli formula 1. Úradujúci majster sveta deklasoval konkurenciu o 3 desatiny sekundy.

    Na druhom mieste skončil Lando Norris, tretí do pretekov odštartuje Charles Leclerc na Ferrari. Líder šampionátu Oscar Piastri skončil až na 6. mieste.

    VIDEO: Incident Isacka Hadjara v Q1

    Do druhej časti kvalifikácie sa neprebojovali Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon ani Isack Hadjar, ktorý hneď na začiatku kvalifikácie havaroval a spôsobil červenú vlajku.

    Fotogaléria z kvalifikácie na VC USA 2025
    Lando Norris počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    Lance Stroll počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    Carlos Sainz počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    Nico Hulkenberg počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    10 fotografií
    Lance Stroll počas kvalifikácie na VC USA 2025.Yuki Tsunoda počas kvalifikácie na VC USA 2025.Lance Stroll počas kvalifikácie na VC USA 2025.Alexander Albon počas kvalifikácie na VC USA 2025.Max Verstappen počas kvalifikácie na VC USA 2025.Yuki Tsunoda počas kvalifikácie na VC USA 2025.

    Ďalšiu horkú pilulku musel prehltnúť Juki Cunoda, ktorý opäť nepostúpil do treťej časti kvalifikácie. Nepodarilo sa to ani Nickovi Hülkenbergovi, ktorý sa v piatkovej šprintovej kvalifikácii umiestnil na skvelom štvrtom mieste.

    Okrem nich sa do najlepšej desiatky nedostal ani Pierre Gasly, Franco Colapinto a Liam Lawson.

    Veľká cena USA je na programe v nedeľu od 21:00 SELČ.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Max Verstappen počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    Max Verstappen počas kvalifikácie na VC USA 2025.
    Dominantný Verstappen zvíťazil aj v hlavnej kvalifikácii. Piastri výrazne zaostal za Norrisom
    dnes 00:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Dominantný Verstappen zvíťazil aj v hlavnej kvalifikácii. Piastri výrazne zaostal za Norrisom