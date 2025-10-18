Dominantný Verstappen zvíťazil aj v hlavnej kvalifikácii. Piastri výrazne zaostal za Norrisom

Formula 1 - Veľká cena USA 2025
Kvalifikácia:
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:32:510 min
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,291 s
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,297 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,316 s
5.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
McLaren
+ 0,402 s
6.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,574 s
AUSTIN. Holandský jazdec Max Verstappen triumfoval aj v sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu USA v seriáli formula 1. Úradujúci majster sveta deklasoval konkurenciu o 3 desatiny sekundy.
Na druhom mieste skončil Lando Norris, tretí do pretekov odštartuje Charles Leclerc na Ferrari. Líder šampionátu Oscar Piastri skončil až na 6. mieste.
VIDEO: Incident Isacka Hadjara v Q1
Do druhej časti kvalifikácie sa neprebojovali Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon ani Isack Hadjar, ktorý hneď na začiatku kvalifikácie havaroval a spôsobil červenú vlajku.
Ďalšiu horkú pilulku musel prehltnúť Juki Cunoda, ktorý opäť nepostúpil do treťej časti kvalifikácie. Nepodarilo sa to ani Nickovi Hülkenbergovi, ktorý sa v piatkovej šprintovej kvalifikácii umiestnil na skvelom štvrtom mieste.
Okrem nich sa do najlepšej desiatky nedostal ani Pierre Gasly, Franco Colapinto a Liam Lawson.
Veľká cena USA je na programe v nedeľu od 21:00 SELČ.