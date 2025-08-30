Verstappen zakotvil svoju jachtu vedľa šéfa Mercedesu: Je to úplne v poriadku

ZANDVOORT. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen sa nenechal vyviesť z miery špekuláciami, ktoré sa v posledných mesiacoch šírili o jeho možnom odchode z Red Bullu do Mercedesu v roku 2026.
Naopak, podľa vlastných slov bolo rozhodnutie zostať v Red Bulle „veľmi, veľmi jednoduché“.
Verstappen má zmluvu do sezóny 2028, no obsahovala klauzulu o možnom odchode v závislosti od jeho postavenia v šampionáte, ktorá sa však nakoniec neuplatnila.
„Ja poviem iba to, čo chcem povedať,“ uviedol Verstappen pre ESPN v piatkovej reportáži. „A vôbec som z toho nebol vystresovaný, pretože... prirodzene vždy chcete vyhrávať. Ale zároveň jednoducho pracujete na výkone.
Ľudia si vždy niečo vymyslia alebo sa pýtajú otázky. Pre mňa to však bolo celkom priamočiare po celý čas.“
Aj napriek náročnému povolaniu ho celá záležitosť nijako nezaťažovala.
„Myslím, že vo všeobecnosti som človek, ktorý je k takýmto veciam celkom uvoľnený,“ povedal 27-ročný Verstappen.
„Nestresujem sa a nejdem do postele s tým, že by som niečo neustále premýšľal.
Jednoducho žijem svoj život, čakám, čo príde ďalej. Podľa mňa nie je nič zlé na tom, keď sa s niekým rozprávate alebo si vypočujete ponuky, ale všetko bolo pod kontrolou.“
To, čo pod kontrolou nemal, boli vyjadrenia šéfa Mercedesu Tota Wolffa, s ktorým má podľa vlastných slov dobrý vzťah.
Wolff sa netajil záujmom o Verstappena, dokonca pozdržal rokovania o predĺžení zmluvy s jazdcom Mercedesu Georgeom Russellom.
Nepomohlo ani to, že sociálne siete zaplavili fotky Wolffa a Verstappena, ako spolu v lete trávia čas na jachte. Obaja totiž dovolenkovali na Sardínii.
„Nie je v tom žiadne tajomstvo,“ povedal Verstappen. „Bol som dokonca na obede s Totom a jeho rodinou a myslím si, že to je úplne v poriadku.
Ani sme sa nebavili o biznise v F1, išlo jednoducho o život. Zakotvili sme vedľa seba, pretože sme boli v tej istej zátoke, a cez deň si každý robil svoje.
Ale občas sa stretnete a keď máte s niekým dobrý vzťah, je to príjemné. Podľa mňa je fajn, keď to nie je iba o súťažení.“
Verstappen je v poradí jazdcov na treťom mieste so 187 bodmi, za dvojicou McLarenu Oscarom Piastrim (284) a Landom Norrisom (275).
Odchodová klauzula by mu umožnila opustiť Red Bull po sezóne 2025, ak by bol po Veľkej cene Maďarska 3. augusta štvrtý alebo nižšie, informoval ESPN.
V tejto sezóne má Holanďan na konte dve víťazstvá a päť pódiových umiestnení. V kariére je to 65 a 117. V rokoch 2021–23 mal vždy dvojciferný počet triumfov – 10, 15 a 19.
Tento týždeň je Verstappen doma v Holandsku, kde ho v nedeľu čaká Veľká cena Holandska.