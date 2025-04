Zázrak na hrane limitu. Verstappen dokonalým kolom šokoval Red Bull aj sám seba

SUZUKA. Max Verstappen povedal, že jeho posledné kolo v kvalifikácii na Veľkú cenu Japonska bolo "šialené" po tom, čo sa so svojím problematickým Red Bullom prehnal po trati a vyfúkol pole position Landovi Norrisovi z McLarenu.

"Je to pre nás skutočný vrchol, že sme sa tu vrátili na pole position," povedal Holanďan, ktorý v Suzuke vyhral kvalifikáciu v posledných troch rokoch.

"Na iných miestach som mal niekoľko naozaj pekných pole position. Ale myslím si, že keď sa pozriete na to, ako sa začala naša sezóna... je to veľmi nečakané. A myslím si, že vďaka tomu je asi veľmi výnimočná," uzavrel Verstappen.

"Nečakali sme to," povedal Horner. "Čo môžeme povedať? Jednoducho výnimočné kolo. Vyťažil z neho každý gram výkonu. Získanie tejto pole position bolo úplne proti priebehu formy, ktorú sme videli. Takže obrovský výsledok pre neho a veľká vzpruha pre tím."

"Myslím, že to bolo jedno z jeho najlepších kôl v kvalifikácii vôbec," uzavrel Horner.

Verstappen bol však menej optimistický, pokiaľ ide o udržanie McLarenov Norrisa a Oscara Piastriho na uzde počas nedeľných pretekov.

"Budem sa snažiť urobiť maximum," povedal. "V tejto sezóne sme s nimi zatiaľ nedokázali bojovať. Ale nie je to tak, že by sme len tak sedeli a akceptovali to. "

"Ak budeme môcť, zajtra sa s tým poriadne pobijeme. Aspoň začneme od začiatku a uvidíme, kam sa dostaneme," pokračoval Holanďan.

Sklamaný Juki Cunoda

Dvadsaťštyriročný jazdec, ktorý bol minulý týždeň preradený do tímu Red Bull Racing na úkor Liama Lawsona, vyzeral v tréningu s vozidlom rýchlo, ale do domácich pretekov odštartuje zo 14. miesta na štartovom poli, teda o miesto za Novozélanďanom.

"Mal som rýchlosť na to, aby som postúpil do Q3, ale jednoducho som to nedal dokopy," povedal Tsunoda. "Pozitívne je, že som začal rozumieť autu. Je dosť ťažké ho správne ovládať, je dosť úzke, ale už si verím a viem, čo mám v budúcnosti robiť," dodal.

Horner uviedol, že pre jeho nového jazdca to bol nešťastný výsledok.

"Myslím si, že až do tohto momentu si počínal v skutočnosti veľmi dobre," povedal. "A teší ma, že sa Liam v Racing Bulls dobre usadil," uzavrel šéf tímu Red Bull Racing Christian Horner.