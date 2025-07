Verstappena vyhodenie Hornera z Red Bullu neovplyvní: Som nadšený, kam sa tím teraz posúva

„Ostatní to, samozrejme, musia akceptovať a pozerať sa vpred. A ja sa pozerám vpred.

„Som rovnako nadšený z toho, kam sa tím teraz posúva, pretože to je to, čo musíme robiť. Obzerať sa späť nedáva zmysel. Nepomôže vám to byť rýchlejší.

„Zároveň si, samozrejme, vážime tých 20 rokov, a najmä z môjho pohľadu tých 10 či 11, ktoré som bol súčasťou Red Bullu. Na to sa nikdy nezabudne.

Vzťah medzi mnou a Christianom sa nemení. Samozrejme, teraz cez víkend nie je prítomný, ale pre mňa je to stále ako druhá rodina.“

Verstappen získal všetky svoje tituly s Red Bullom, počnúc rokom 2021, no jeho šance na piaty titul v rade rýchlo klesajú, keďže McLaren dominuje.