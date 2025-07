Koniec Hornera je záhada. Stoja za ňou Verstappenovci?

„Keď som sem prišiel pred 20 rokmi, s pár šedinami menej, vošiel som do tímu a nevedel som, čo mám očakávať. Začali sme však budovať to, čo sa stalo ohromnou silou formuly 1. Sledovať a byť súčasťou tohto tímu bolo najväčša privilégium v mojom živote,” vyslovil so slzami v očiach vo videu, ktoré sa dostalo do rúk britského SkySports.

Posielali si medzi sebou oplzlé správy, zdalo sa, že spolu flirtujú. Zamestnankyňa si často po zobudení našla v telefóne správu, ako jej Horner želá dobré ráno a hneď na to sa jej pýta, čo si obliekla do práce.

„Bola to otvorená kritika, neboli to len klebety. Jos otvorene kritizoval vedenie Red Bullu, najmä Christiana, takže sme si všetci plne uvedomovali, že ich vzťah nebol dobrý,” priznal po Hornerovom vyhadzove pre TalkSport bývalý šéf tímu Haas Günther Steiner.

Zopakuje sa história?

Najnovšie nie je isté, či bude v tíme pokračovať samotný Max Verstappen, pilier celého Red Bullu. Posledné dni sa neustále rozpráva o jeho výmene do Mercedesu.

Má síce platnú zmluvu do roka 2028, no má byť v nej zahrnutá aj klauzula, ktorou by ho mohol nemecký tím vykúpiť. Pre štvornásbného majstra sveta je cieľ na novú sezónu jasný – sedieť v najrýchlejšom monoposte.

V budúcom ročníku totiž príde opäť k zmene monopostov, pričom sa predpokladá, že Mercedes je na to v tejto chvíli najlepšie pripravený.

Po odchode Neweyho, najnovšie Hornera a čoskoro možno aj Maxa Verstappena, je Red Bull na pokraji úspešnej éry.

Jednou z teórii SkySports je, že Verstappenovci využili svoj vplyv na to, aby vyvinuli tlak na majiteľov, aby odvolali Hornera. Predostreli to tak, že štvornásobný majster sveta by vďaka tomu zostal v rakúskom tíme a do postu šéfa Red Bullu by dosadili svojho človeka.