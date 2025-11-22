    Toto sa Hamiltonovi nestalo počas 19-ročnej kariéry. Je to frustrujúce, tvrdí

    Jazdec Ferrari Lewis Hamilton.
    Jazdec Ferrari Lewis Hamilton. (Autor: TASR/AP)
    22. nov 2025 o 12:14
    Brit zažil ďalší trpký moment.

    LAS VEGAS. Výsledkové trápenie sedemnásobného majstra sveta seriálu F1 Lewisa Hamiltona vo farbách Ferrari pokračuje.

    V upršanej kvalifikácii na Veľkú cenu Las Vegas skončil Brit na poslednom 20. mieste, čo je jeho najhorší výsledok v 19-ročnej kariére v F1.

    Hamilton doplatil na divoký záver prvej časti kvalifikácie, keď sa viacerí jazdci postarali na trati o žlté vlajky a nemohol tak dokončiť svoje ostré kolo.

    Po predčasnom konci na nedávnej Veľkej cene Brazílie tak zažil 40-ročný Brit ďalší trpký moment, nikdy totiž neštartoval v „riadnych“ pretekoch z poslednej priečky.

    „Nemám slov. Nebolo to dostatočne dobré, nemal som teplotu v pneumatikách, monopost bol veľmi nedotáčavý a myslím si, že jedna z mojich predných bŕzd bola zablokovaná.

    V zákrutách som sa preto trápil. Je to frustrujúce, pretože z toho mohol byť skvelý deň, ale napokon bol najhorší. Horšie, ako teraz, to už ani nemôže byť,“ cituje BBC Hamiltona po sobotňajšej kvalifikácii.

