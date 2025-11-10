Hamiltonov sen o Ferrari sa zmenil na nočnú moru. Žijem ju už nejaký čas, hovorí

SAO PAULO. Lewis Hamilton povedal, že jeho sen o pôsobení vo Ferrari sa zmenil na nočnú moru po tom, ako taliansky tím v nedeľu v Brazílii opäť utrpel dvojnásobné vypadnutie a klesol na štvrté miesto v hodnotení konštruktérov formuly 1.
Sedemnásobný majster sveta sa hneď po štarte v Interlagose dostal do kontaktu s Carlosom Sainzom z Williamsu a Francom Colapintom z Alpine, pričom vážne poškodil podlahu aj predné krídlo svojho monopostu.
Komisári mu za kolíziu s Colapintom udelili päťsekundový trest a Brit napokon po jeho odpykaní odstúpil v 37. kole.
Jeho tímový kolega Charles Leclerc, ktorý štartoval z tretieho miesta, takisto preteky nedokončil – zrazil ho Kimi Antonelli z Mercedesu v trojitej kolízii, za ktorú napokon niesol vinu Oscar Piastri z McLarenu.
„Toto je nočná mora, žijem ju už nejaký čas,“ povedal Hamilton pre televíziu Sky Sports.
„Ten kontrast medzi snom jazdiť za tento úžasný tím a nočnou morou v podobe výsledkov, ktoré dosahujeme... sú to samé vzostupy a pády. Je to náročné.
Zajtra sa znovu postavím, budem pokračovať v tréningu a spolupráci s tímom. Veľmi som im chcel tento víkend priniesť dobré body, ale v ďalších pretekoch sa vrátim čo najsilnejší,“ dodal.
Pre Ferrari, ktoré Hamilton v januári posilnil po prestupe z Mercedesu s veľkým optimizmom, to bolo už tretie dvojité vypadnutie v tejto sezóne.
Hamilton – najúspešnejší jazdec histórie – síce v marci vyhral šprint v Šanghaji, no na pódiu sa v 21 pretekoch stále neobjavil.
Ferrari teraz stráca na Red Bull štyri body a na Mercedes 36, pričom McLaren si už druhý rok po sebe zabezpečil titul medzi konštruktérmi.
Počas pretekov sa Hamilton sťažoval, že jeho monopost má nedostatok prítlaku a je nestabilný, čo podľa neho bolo „dosť katastrofálne“ v zákrutách.
VIDEO: Vypadnutie Charlesa Leclerca
Šéf tímu Fred Vasseur priznal, že na nedeľnom výkone sa len ťažko hľadajú pozitíva.
„V kvalifikácii na šprint sme dosiahli solídny výsledok, v samotnom šprinte bolo tempo dobré a Charlesovi sa darilo aj v sobotnej kvalifikácii. Ale nedeľa bola veľmi ťažká,“ povedal Francúz.
„Mal som pocit, že aspoň s Charlesom sme v dobrej pozícii, no zaplatili sme cenu za kolíziu medzi Antonellim a Piastrim, čo je pre neho aj pre tím veľmi kruté.“