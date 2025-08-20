Nechcený Hamilton. Brita vo Ferrari nechcelo až 90 percent zamestnancov, tvrdí bývalý pilot

BRATISLAVA. Príchod Lewisa Hamiltona do tímu Ferrari bol podľa informácií bývalého pilota Scuderie Artura Merzaria v prvom rade "obchodnou operáciou", ktorú "až 90 percent" zamestnancov značky nepodporovalo.
Aj to má byť jeden z dôvodov, prečo sa sedemnásobnému majstrovi sveta v talianskej stajni nedarí a pôsobí veľmi odovzdane.
Správu priniesol web f1online.sk s odvolaním sa na talianske periodikum Gazzetta dello Sport.
Len samotný podpis Brita stačil na to, aby vystrelili akcie automobilky nahor. Ďalej priťahuje nových sponzorov, otvára priestor pre nové spolupráce a vynikajúco sa predávajú aj reklamné predmety s jeho menom.
Svojmu kolegovi však na pretekoch nerobí to správne garde a Charles Leclerc je jednoznačne ťahúňom Scuderie.
V Maďarsku britský pilot tvrdo kritizoval samého seba, keď vypadol v druhej časti kvalifikácie a odkázal svojmu tímu, že zrejme bude musieť vymeniť jazdca. On sám vraj nie je vôbec užitočný.
"Podľa môjho názoru bol Hamiltonov príchod do Maranella obchodnou operáciou. Podľa mojich informácií 90 percent zamestnancov Ferrari neschvaľovalo toto rozhodnutie," tvrdí Merzario.
"Keď sa pilot necíti byť docenený alebo keď nie je neoddeliteľnou súčasťou partie, ktorá sa snaží dosiahnuť cieľ, prichádza o motiváciu. Nuž a prečo by sa šiel pretrhnúť, aby získal tri desatiny sekundy, keď sa aj tak neposunie z tretieho radu na štarte?" pýta sa bývalý pretekár.
Preto počas letnej prestávky zrejme hľadal Hamilton motiváciu. Podarilo sa mu to? Zmluvu má aj na ďalšiu sezónu s opciou na ešte jednu, ktorú môže aktivovať on sám bez toho, aby ju Ferrari muselo schváliť.
"On len vyčkáva na vhodnú príležitosť. Riskovať bude len vtedy, keď to bude nutné, nie pre ôsmu pozíciu. Je to aj preto, že keby chcel odísť, našiel by si iný tím.
Hamilton už ukázal, akú má hodnotu. On nie je v takej situácii ako Leclerc. Charles ešte len musí dokázať, že je majstrovský materiál," uviedol Merzario.
Na záver povedal zaujímavú myšlienku spojenú s vyhlásením Brita po VC Maďarska. "To vyhlásenie mi prišlo trochu ironické. Samozrejme, sedemnásobný šampión nemôže akceptovať takúto pozíciu. Zdá sa mi, že Lewis sa cíti ako niekto, koho Ferrari zničilo," dodal Merzario.