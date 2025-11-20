Norris pricestoval do USA plný sebavedomia. Neteším sa však predčasne, varuje Brit

LAS VEGAS. Britský jazdec Lando Norris už pricestoval do amerického Las Vegas plný sebavedomia po dvoch víťazstvách v rade. Prestížny šampionát motoristického seriálu F1 vedie s náskokom 24 bodov pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim. Snaží sa získať svoj prvý titul majstra sveta.
Piastri, ktorý mal po víťazstve na VC Holandska na čele MS náskok 34 bodov, v posledných piatich pretekoch nezískal ani jedno pódiové umiestnenie. Norris si pripísal "pole position" v Mexiku, potom triumfoval v šprinte a naposledy vyhral aj v brazílskom Sao Paule.
"Sú to silné výsledky, presne to, čo potrebujem a za čo bojujem každý víkend. Je ešte veľa pretekov, takže sa neteším predčasne," povedal Norris.
Norris nemôže získať titul už tento víkend, no môže definitívne "zmariť" obhajobu Maxa Verstappena, ktorý je momentálne tretí so stratou 49 bodov. Štvornásobný majster sveta z Holandska nevzdáva boj a chce pokračovať v snahe o titul.
"Musíme byť realistickí. Počas celej sezóny sme neboli dosť dobrí, ale budeme sa snažiť vyhrávať," povedal Verstappen.
Piastri je stále najväčšia hrozba pre Norrisa, no musí rýchlo zlepšiť výkony. Po Vegas zostávajú už len troje preteky vrátane dvoch šprintov v Dauhe a Abú Zabí. "Snažím sa vyťažiť zo situácie maximum. Chcem mať čo najlepšie víkendy," povedal Piastri.
Ferrari zažilo katastrofálny víkend v Brazílii, keď Charles Leclerc a Lewis Hamilton nedokončili preteky. Hamilton to označil za "nočnú moru" a prezident Ferrari John Elkann vyzval jazdcov, aby sa sústredili na jazdu.
Tradičná talianska stajňa stále bojuje o druhé miesto v Pohári konštruktérov, no Mercedes má pred štvrtým tímom hodnotenia náskok 36 bodov. Mercedes sa bude snažiť predĺžiť svoju dominanciu po minuloročnom triumfe v Las Vegas, vtedy zvíťazil George Russell pred Lewisom Hamiltonom.