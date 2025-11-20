Napätie v paddocku pred veľkou cenou. Stroll reaguje na kritiku: Sústreď sa radšej na svoje body

LAS VEGAS. Jazdec Astonu Martin Lance Stroll reagoval na kritiku jazdca Alpine Franca Colapinta tým, že mladému Argentínčanovi odkázal, aby sa radšej sústredil na získanie svojho prvého bodu v sezóne.
Dvadsaťdvaročný Colapinto obvinil Kanaďana – syna majiteľa tímu Lawrenca – v Brazílii z toho, že „vždy niekoho zostrelí“ a nepozerá sa do spätných zrkadiel po incidente so Sauberovým Gabrielom Bortoletom.
„Počul som o tom. Neviem. Možno je frustrovaný a nahnevaný na život,“ povedal Stroll novinárom pred Veľkou cenou Las Vegas.
„Neviem, koľko bodov má v šampionáte. Nepoviem vám. Nula? Má nula bodov… asi by sa mal sústrediť na svoje veci a skúsiť tento rok získať nejaké body.“
Colapinto, ktorý má obrovskú fanúšikovskú základňu ako jediný Argentínčan vo Formule 1, je jediným jazdcom, ktorý ešte neotvoril svoje bodové konto v roku 2025.
Novinárom v Las Vegas následne povedal, že jeho slová boli povedané v zápale okamihu a „dúfa, že medzi nimi je všetko v poriadku.“