    Napätie v paddocku pred veľkou cenou. Stroll reaguje na kritiku: Sústreď sa radšej na svoje body

    Lance Stroll.
    Lance Stroll. (Autor: REUTERS)
    20. nov 2025 o 17:28
    Colapinto ho obvinili z bezohľadnej jazdy.

    LAS VEGAS. Jazdec Astonu Martin Lance Stroll reagoval na kritiku jazdca Alpine Franca Colapinta tým, že mladému Argentínčanovi odkázal, aby sa radšej sústredil na získanie svojho prvého bodu v sezóne.

    Dvadsaťdvaročný Colapinto obvinil Kanaďana – syna majiteľa tímu Lawrenca – v Brazílii z toho, že „vždy niekoho zostrelí“ a nepozerá sa do spätných zrkadiel po incidente so Sauberovým Gabrielom Bortoletom.

    „Počul som o tom. Neviem. Možno je frustrovaný a nahnevaný na život,“ povedal Stroll novinárom pred Veľkou cenou Las Vegas.

    „Neviem, koľko bodov má v šampionáte. Nepoviem vám. Nula? Má nula bodov… asi by sa mal sústrediť na svoje veci a skúsiť tento rok získať nejaké body.“

    Colapinto, ktorý má obrovskú fanúšikovskú základňu ako jediný Argentínčan vo Formule 1, je jediným jazdcom, ktorý ešte neotvoril svoje bodové konto v roku 2025.

    Novinárom v Las Vegas následne povedal, že jeho slová boli povedané v zápale okamihu a „dúfa, že medzi nimi je všetko v poriadku.“

