Japonec so slovenskými koreňmi mieri do F1. Som veľmi nadšený, povedal mladý jazdec

Osemnásťročný jazdec s japonsko-slovenskými koreňmi bude v roku 2026 bojovať v šampionátoch Formula Regional Middle East a Formula Regional European.
Kean Nakamura-Berta sa stal súčasťou prestížnej Williams F1 Driver Academy. Tím Atlassian Williams F1 Team s potešením víta úradujúceho šampióna talianskej F4 Keana Nakamuru-Bertu v jazdeckej akadémii Williams F1 Team. Píše stajňa na svojej stránke.
Japonsko-slovenský jazdec už vo svojej ranej kariére preukázal konzistentnosť a rýchlosť, pričom má na konte viacero titulov z motokár. Kean debutoval v motokárach už vo veku 7 rokov, rýchlo sa presadil na medzinárodnej úrovni a získal titul majstra sveta CIK-FIA OKJ v roku 2021 a titul majstra Európy CIK-FIA OK v roku 2022.
Na konci roka 2023 prestúpil do formulových monopostov v šampionáte F4 South East Asia Championship, kde mal pôsobivú debutovú sezónu – získal dve pole position a jedno pódiové umiestnenie. Na tieto výsledky nadviazal dvoma víťazstvami v pretekoch a ďalšími šiestimi pódiami v šampionáte Formula UAE Championship 2024.
Rok 2025 bol pre Keana prelomový, keď si zabezpečil titul majstra talianskej Formuly 4 s deviatimi víťazstvami a viacerými pódiami počas sezóny. Tento vychádzajúci talent bude v roku 2026 bojovať o úspech v šampionátoch Formula Regional Middle East a Formula Regional European.
„Som veľmi nadšený, že sa tento rok pripájam k jazdeckej akadémii Williams F1 Team,“ povedal Kean po oznámení. „Je to tím, ktorý dosiahol obrovské úspechy a má bohatú históriu, a som hrdý na to, že môžem byť jeho súčasťou. Pretekanie vo Formula Regional bude novou výzvou, na ktorú sa však veľmi teším. Ďakujem všetkým vo Williamse za dôveru a už sa neviem dočkať začiatku tejto novej kapitoly!“
Ako súčasť akadémie bude mať Kean plnú podporu a vedenie tímu pri rozvíjaní svojho talentu a zdokonaľovaní schopností počas jeho postupu juniorskými kategóriami motoršportu.
Akadémia podporuje jazdcov na každom stupni motoršportového rebríčka a spolupracuje s nimi na trati aj mimo nej, aby rozvíjala zručnosti potrebné na pretekanie na najvyššej úrovni. Akadémia má hrdú tradíciu podpory mladých talentov, pričom jej absolvent Franco Colapinto sa nedávno prepracoval až k pretekárskemu miestu vo Formule 1.
Sven Smeets, športový riaditeľ tímu Atlassian Williams F1 Team, uviedol: „Sme nadšení, že sa Kean v tomto kľúčovom momente svojej kariéry pripája k jazdeckej akadémii Williams F1 Team. Ukázal veľký potenciál a dokázal, že je schopný učiť sa, prispôsobovať sa a napokon aj vyhrávať šampionáty. Tešíme sa na spoluprácu s ním v tomto roku a budeme pozorne sledovať jeho výkony na trati.“