    Koniec jednej éry. V Red Bulle končí kontroverzný poradca, má blízko k Verstappenovi

    Poradca tímu Red Bull Racing Helmut Marko.
    Poradca tímu Red Bull Racing Helmut Marko. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|8. dec 2025 o 22:35
    Marko je poradcom tímu Formuly 1 od jeho vstupu na štartový rošt v roku 2005.

    Poradca tímu Red Bull Racing Helmut Marko opustí tím na konci kalendárneho roka 2025, tvrdia britské médiá vrátane Sky Sports.

    Marko je poradcom tímu Formuly 1 od jeho vstupu na štartový rošt v roku 2005, ako aj druhého tímu rakúskej spoločnosti, Racing Bulls, ktorý debutoval vo Formule 1 v roku 2006 pod názvom Toro Rosso.

    Osemdesiatdvaročný Marko má silný vzťah s Maxom Verstappenom a predpokladá sa, že v roku 2024 zohral kľúčovú úlohu v období, keď bola Verstappenova budúcnosť neistá uprostred obvinení voči Christianovi Hornerovi, ktoré boli neskôr zamietnuté.

    dnes 22:35
