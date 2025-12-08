Koniec jednej éry. V Red Bulle končí kontroverzný poradca, má blízko k Verstappenovi

Poradca tímu Red Bull Racing Helmut Marko opustí tím na konci kalendárneho roka 2025, tvrdia britské médiá vrátane Sky Sports.
Marko je poradcom tímu Formuly 1 od jeho vstupu na štartový rošt v roku 2005, ako aj druhého tímu rakúskej spoločnosti, Racing Bulls, ktorý debutoval vo Formule 1 v roku 2006 pod názvom Toro Rosso.
Osemdesiatdvaročný Marko má silný vzťah s Maxom Verstappenom a predpokladá sa, že v roku 2024 zohral kľúčovú úlohu v období, keď bola Verstappenova budúcnosť neistá uprostred obvinení voči Christianovi Hornerovi, ktoré boli neskôr zamietnuté.