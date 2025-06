ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kanady dnes, formula 1 LIVE

Vítám a zdravím fanoušky královny motosportu F1!



Dnes nás čeká krom třetího volného tréninku také kvalifikace na velkou cenu Kanady, která odstartuje ve 22:00.



Do závodního kokpitu se po údajném zranění, kolem kterého se zmítá mnoho fám vrátí domácí pilot Lance Stroll.



Kontroverzní závěr velké ceny Španělska padl na bouřliváka Maxe Verstappena, který za zapříčení kolize s Georgem Russellem získal trestné body a je pouhý bod od zákazu startu do velké ceny. Velkou roli sehrála také chybná komunikace s týmem, který do posledních kol nasadila Verstappenovi nejtvrdší sadu pneumatik, kterými se poté dostal pod obrovský tlak. Navíc jeho pouštění pozice Russellovi nebylo nutné. I zde zasáhl chybně tým.