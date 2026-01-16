    Hamiltonovi nevyšla sezóna vo Ferrari. K zlepšeniu výsledkov mu má pomôcť nový inžinier

    Lewis Hamilton pred Veľkou cenou Japonska 2025.
    Lewis Hamilton pred Veľkou cenou Japonska 2025. (Autor: REUTERS)
    Šesť zo svojich siedmich titulov majstra sveta získal v Mercedese.

    Britský pilot F1 Lewis Hamilton bude mať v roku 2026 v tíme Ferrari nového pretekárskeho inžiniera. Riccardo Adami, ktorý doposiaľ plnil túto úlohu, sa totiž v Scuderii presunie na inú pozíciu. Informovala o tom agentúra DPA.

    Hamiltonovi prvá sezóna v stajni z Maranella nevyšla podľa predstáv. Šesť zo svojich siedmich titulov majstra sveta získal v Mercedese aj vďaka spolupráci a Petrom 'Bonom' Bonningtonom.

    Hamiltonovi sa nepodarilo Bonningtona presvedčiť, aby prišiel do Ferrari a aj v novej sezóne bude pracovať pre Silver Arrows.

    
    
    
