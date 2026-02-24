    Horner vie, kto je za jeho koncom v Red Bulle. O otcovi Verstappena: Nebol mojím fanúšikom

    Christian Horner a Max Verstappen.
    Christian Horner a Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. feb 2026 o 13:55
    ShareTweet0

    Vlani v septembri skončil v pozícii šéfa Red Bullu, ktorý viedol vyše 20 rokov.

    Rakúšan Christian Horner obvinil zo svojho konca v stajni F1 Red Bull Racing súčasného výkonného riaditeľa rakúskeho tímu Olivera Mintzlaffa a tímového poradcu Helmuta Marka. Uviedol to v najnovšej sérii seriálu „Drive to Survive“ na platforme Netflix.

    Horner vlani v septembri skončil v pozícii šéfa Red Bullu, ktorý viedol vyše 20 rokov. Stalo sa tak 17 mesiacov po tom, čo čelil obvineniu z nevhodného správania zo strany podriadenej.

    Vyšetrovanie ho dvakrát očistilo a podporu mu vyjadrila aj jeho manželka Geri Halliwellová, bývalá členka hudobnej skupiny Spice Girls.

    „Myslím si, že toto rozhodnutie urobil Oliver Mintzlaff s Helmutom Markom, ktorý mu radil z pozadia,“ odpovedal Horner na otázku, či si myslí, že s jeho odvolaním mal niečo spoločné aj štvornásobný šampión sveta Holanďan Max Verstappen.

    „Jeho otec nikdy nebol mojím najväčším fanúšikom. Otvorene sa vyjadroval o mne, ale neverím, že Verstappenovci boli akýmkoľvek spôsobom zodpovední za môj koniec,“ dodal Horner podľa DPA.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Christian Horner a Max Verstappen.
    Christian Horner a Max Verstappen.
    Horner vie, kto je za jeho koncom v Red Bulle. O otcovi Verstappena: Nebol mojím fanúšikom
    dnes 13:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Horner vie, kto je za jeho koncom v Red Bulle. O otcovi Verstappena: Nebol mojím fanúšikom