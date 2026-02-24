Horner vie, kto je za jeho koncom v Red Bulle. O otcovi Verstappena: Nebol mojím fanúšikom

Rakúšan Christian Horner obvinil zo svojho konca v stajni F1 Red Bull Racing súčasného výkonného riaditeľa rakúskeho tímu Olivera Mintzlaffa a tímového poradcu Helmuta Marka. Uviedol to v najnovšej sérii seriálu „Drive to Survive“ na platforme Netflix.
Horner vlani v septembri skončil v pozícii šéfa Red Bullu, ktorý viedol vyše 20 rokov. Stalo sa tak 17 mesiacov po tom, čo čelil obvineniu z nevhodného správania zo strany podriadenej.
Vyšetrovanie ho dvakrát očistilo a podporu mu vyjadrila aj jeho manželka Geri Halliwellová, bývalá členka hudobnej skupiny Spice Girls.
„Myslím si, že toto rozhodnutie urobil Oliver Mintzlaff s Helmutom Markom, ktorý mu radil z pozadia,“ odpovedal Horner na otázku, či si myslí, že s jeho odvolaním mal niečo spoločné aj štvornásobný šampión sveta Holanďan Max Verstappen.
„Jeho otec nikdy nebol mojím najväčším fanúšikom. Otvorene sa vyjadroval o mne, ale neverím, že Verstappenovci boli akýmkoľvek spôsobom zodpovední za môj koniec,“ dodal Horner podľa DPA.