Ako za starých čias, povedal Verstappen. V sezóne ovládol všetky šprinty

AUSTIN. Holandský jazdec formuly 1 Max Verstappen zvíťazil v šprinte na Veľkej cene USA.

Carlos Sainz z Ferrari skončil druhý, 3,882 sekundy za Verstappenom, keď Norrisa predbehol na začiatku posledného kola na okruhu Circuit of the Americas v Austine, keď Brit vošiel príliš hlboko do prvej zákruty.

"Je to trochu ako za starých čias. S dnešným dňom som veľmi spokojný. Ak sa pozriete na celé preteky, aj Ferrari bolo veľmi rýchle," povedal Verstappen.