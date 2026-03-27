Mercedes potvrdzuje rýchlosť aj v Japonsku. V tréningoch sa pripomenul McLaren

V úvodných tréningoch na Veľkú cenu Japonska formuly 1 boli najrýchlejší Brit George Russell z Mercedesu a Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
Kým líder majstrovstiev sveta Russell zajazdil v prvej časti o 26 tisícin sekundy rýchlejší čas ako jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli, Piastri predčil neskôr Taliana o 92 tisícin sekundy. Úradujúci svetový šampión Brit Lando Norris z McLarenu bol tretí a štvrtý.
Dvadsaťosemročný Russell môže v Japonsku zvýšiť vedenie v šampionáte, po dvoch pretekoch vedie o štyri body pred Antonellim.
Jazdci Mercedesu zaútočia na trati v Suzuke na tretie double v sezóne. Na prvých dvoch priečkach skončili ako v úvodnom pretekoch v Austrálii, tak pred dvoma týždňami v Číne.
Tretí najlepší jazdec vlaňajšieho ročníka Piastri chce napraviť nevydarený vstup do sezóny, na konte zatiaľ nemá ani bod. V Číne do pretekov neodštartoval rovnako ako Norris kvôli technickým ťažkostiam a v Austrálii havaroval cestou na rošt.
Medzi najlepšími šiestimi chýbali v tréningu piloti Red Bullu. Štvornásobný majster sveta Holanďan Max Verstappen, ktorý v Suzuke vyhral štyri posledné ročníky, zajazdil siedmy a desiaty čas. Jeho tímový kolega Francúz Isack Hadjar bol trinásty a pätnásty.
Program Veľkej ceny Japonska pokračuje sobotňajším tretím tréningom, po ktorom sa pôjde o 7:00 h SEČ kvalifikácie. Hlavné preteky odštartujú v nedeľu o 7:00 h SELČ.
Výsledky piatkových tréningov na VC Japonska: