    Mercedes potvrdzuje rýchlosť aj v Japonsku. V tréningoch sa pripomenul McLaren

    George Russell (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. mar 2026 o 09:48
    Jazdci Mercedesu zaútočia v Suzuke na tretie double v sezóne.

    V úvodných tréningoch na Veľkú cenu Japonska formuly 1 boli najrýchlejší Brit George Russell z Mercedesu a Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.

    Kým líder majstrovstiev sveta Russell zajazdil v prvej časti o 26 tisícin sekundy rýchlejší čas ako jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli, Piastri predčil neskôr Taliana o 92 tisícin sekundy. Úradujúci svetový šampión Brit Lando Norris z McLarenu bol tretí a štvrtý.

    Dvadsaťosemročný Russell môže v Japonsku zvýšiť vedenie v šampionáte, po dvoch pretekoch vedie o štyri body pred Antonellim.

    Jazdci Mercedesu zaútočia na trati v Suzuke na tretie double v sezóne. Na prvých dvoch priečkach skončili ako v úvodnom pretekoch v Austrálii, tak pred dvoma týždňami v Číne.

    Tretí najlepší jazdec vlaňajšieho ročníka Piastri chce napraviť nevydarený vstup do sezóny, na konte zatiaľ nemá ani bod. V Číne do pretekov neodštartoval rovnako ako Norris kvôli technickým ťažkostiam a v Austrálii havaroval cestou na rošt.

    Medzi najlepšími šiestimi chýbali v tréningu piloti Red Bullu. Štvornásobný majster sveta Holanďan Max Verstappen, ktorý v Suzuke vyhral štyri posledné ročníky, zajazdil siedmy a desiaty čas. Jeho tímový kolega Francúz Isack Hadjar bol trinásty a pätnásty.

    Program Veľkej ceny Japonska pokračuje sobotňajším tretím tréningom, po ktorom sa pôjde o 7:00 h SEČ kvalifikácie. Hlavné preteky odštartujú v nedeľu o 7:00 h SELČ.

    Výsledky piatkových tréningov na VC Japonska:

