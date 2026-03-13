Jazdci Mercedesu pokračujú v úvode sezóny v dominancii. Ovládli jediný tréning v Číne

Jediný tréning na Veľkú cenu Číny monopostov Formuly 1 ovládli jazdci tímu Mercedes. Najrýchlejší bol Brit George Russell, ktorý na trati v Šanghaji zajazdil o 120 tisícin sekundy lepší čas než jeho tímový kolega Talian Andrea Kimi Antonelli.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Tretí skončil úradujúci majster sveta Brit Lando Norris z tímu McLaren. Piatková program pokračuje od 8:30 SEČ kvalifikáciou na sobotný šprint.
Jazdci „Strieborných šípov“ potvrdzujú v Číne vydarený začiatok sezóny. Pred týždňom vybojovali v otváracej Grand Prix Austrálie double. Aj vtedy zvíťazil Russell pred Antonellim, tretí bol Charles Leclerc z Ferrari. Monačan v piatok v Šanghaji zajazdil piaty najlepší čas.
Mimo čelných priečok skončili jazdci tímu Red Bull Racing. Štvornásobný majster sveta Holanďan Max Verstappen bol ôsmy, na Russella stratil 1,8 sekundy. Verstappenov tímový kolega Francúz Isack Hadjar bol ešte o niekoľko priečok nižšie.
VIDEO: Hamilton v tréningu
Pretekári a tímy si na začiatku sezóny zvykajú na najväčšiu úpravu pravidiel za poslednú dekádu. Zmeny sa dotkli pohonných jednotiek, aerodynamiky aj konštrukcie monopostov. Výkon motora teraz pochádza z 50 percent z pohonnej jednotky a z 50 percent z batérie.
Sobotný šprint sa pôjde od 4:00 SEČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Číny odštartuje v nedeľu o 8:00.