Najskôr dominancia Ferrari, potom potešenie domácich fanúšikov. Prvé tréningy tímom nastavili zrkadlo

Domáci jazdec Oscar Piastri potešil fanúšikov, keď v druhom voľnom tréningu na Veľkú cenu Austrálie zajazdil v piatok najrýchlejší čas. Zatiaľ čo McLaren sa tešil z prvej priečky, trápiaci sa Aston Martin sa snažil dostať oba monoposty aspoň na trať.
Piastri zvládol okruh v Albert Parku za 1:19,729 minúty počas slnečného popoludnia. O 0,214 sekundy za ním zaostali jazdci Mercedesu Kimi Antonelli a George Russell.
Dvojica Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc obsadila štvrté a piate miesto.
Nová éra motorov vo Formule 1 sa začala s určitou dávkou obáv a viacerými problémami so spoľahlivosťou. Virtuálny safety car musel zasahovať už dvakrát počas prvého tréningu (FP1).
Problémy pokračovali aj v druhom tréningu (FP2). Max Verstappen krátko po výjazde z garáže Red Bullu zastal v boxovej uličke a neskôr sa po zablokovaní kolies v desiatej zákrute šmykol do štrku.
Štvornásobný majster sveta a minuloročný vicemajster tak vynechal takmer polovicu tréningu, no po návrate stihol zajazdiť šiesty najrýchlejší čas.
Obhajca titulu Lando Norris sa po slabom úvode zlepšil a skončil siedmy. V prvom tréningu bol pritom až devätnásty, keď ho trápili problémy s prevodovkou.
Predsezónny favorit Russell mal v druhom tréningu rušný program. V tretej zákrute zablokoval kolesá a v polovici jazdy sa šmykol do štrku.
Na začiatku tréningu museli mechanici riešiť aj menšiu opravu po tom, čo sa Russell v boxovej uličke zrazil s 18-ročným nováčikom tímu Racing Bulls Arvidom Lindbladom.
„Ten chlap práve narazil do môjho predného krídla,“ hlásil Russell vysielačkou do tímu.
Podobnú chybu ako Russell urobil v tretej zákrute aj Hamilton, ktorý sa takisto šmykol z trate. V prvom tréningu pritom dominoval Leclerc, ktorý viedol Ferrari na prvých dvoch miestach časom 1:20,267 – takmer o pol sekundy rýchlejším než Hamilton.
Nové hybridné motory, v ktorých má elektrická energia výrazne väčší podiel než v predchádzajúcej ére, predstavujú pre jazdcov náročnú výzvu. O to dôležitejšie je správne manažovanie využívania a rekuperácie energie.
Aston Martin, ktorý počas zimných testov odjazdil pre problémy so spoľahlivosťou minimum kilometrov, pokračoval v náročnom štarte do sezóny.
Fernando Alonso sa do prvého tréningu vôbec nezapojil a jeho tímový kolega Lance Stroll absolvoval len tri kolá.
V druhom tréningu už dvojica spolu zvládla 31 kôl, no výsledky zostali skromné. Alonso skončil až na 20. mieste, približne sekundu pred Strollom.
Najrýchlejšie kolo Strolla bolo navyše o viac než šesť sekúnd pomalšie než Piastriho čas.
Sergio Pérez, ktorý sa do Formuly 1 vrátil s novým tímom Cadillac, v druhom tréningu nezaznamenal žiadny meraný čas.