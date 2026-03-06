    Najskôr dominancia Ferrari, potom potešenie domácich fanúšikov. Prvé tréningy tímom nastavili zrkadlo

    Lewis Hamilton.
    Lewis Hamilton. (Autor: TASR/AP)
    REUTERS|6. mar 2026 o 07:40
    ShareTweet0

    Nová éra motorov vo Formule 1 sa začala s určitou dávkou obáv a viacerými problémami so spoľahlivosťou.

    Domáci jazdec Oscar Piastri potešil fanúšikov, keď v druhom voľnom tréningu na Veľkú cenu Austrálie zajazdil v piatok najrýchlejší čas. Zatiaľ čo McLaren sa tešil z prvej priečky, trápiaci sa Aston Martin sa snažil dostať oba monoposty aspoň na trať.

    Piastri zvládol okruh v Albert Parku za 1:19,729 minúty počas slnečného popoludnia. O 0,214 sekundy za ním zaostali jazdci Mercedesu Kimi Antonelli a George Russell.

    Dvojica Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc obsadila štvrté a piate miesto.

    Nová éra motorov vo Formule 1 sa začala s určitou dávkou obáv a viacerými problémami so spoľahlivosťou. Virtuálny safety car musel zasahovať už dvakrát počas prvého tréningu (FP1).

    Problémy pokračovali aj v druhom tréningu (FP2). Max Verstappen krátko po výjazde z garáže Red Bullu zastal v boxovej uličke a neskôr sa po zablokovaní kolies v desiatej zákrute šmykol do štrku.

    Štvornásobný majster sveta a minuloročný vicemajster tak vynechal takmer polovicu tréningu, no po návrate stihol zajazdiť šiesty najrýchlejší čas.

    Obhajca titulu Lando Norris sa po slabom úvode zlepšil a skončil siedmy. V prvom tréningu bol pritom až devätnásty, keď ho trápili problémy s prevodovkou.

    Predsezónny favorit Russell mal v druhom tréningu rušný program. V tretej zákrute zablokoval kolesá a v polovici jazdy sa šmykol do štrku.

    Na začiatku tréningu museli mechanici riešiť aj menšiu opravu po tom, čo sa Russell v boxovej uličke zrazil s 18-ročným nováčikom tímu Racing Bulls Arvidom Lindbladom.

    „Ten chlap práve narazil do môjho predného krídla,“ hlásil Russell vysielačkou do tímu.

    Podobnú chybu ako Russell urobil v tretej zákrute aj Hamilton, ktorý sa takisto šmykol z trate. V prvom tréningu pritom dominoval Leclerc, ktorý viedol Ferrari na prvých dvoch miestach časom 1:20,267 – takmer o pol sekundy rýchlejším než Hamilton.

    Nové hybridné motory, v ktorých má elektrická energia výrazne väčší podiel než v predchádzajúcej ére, predstavujú pre jazdcov náročnú výzvu. O to dôležitejšie je správne manažovanie využívania a rekuperácie energie.

    Aston Martin, ktorý počas zimných testov odjazdil pre problémy so spoľahlivosťou minimum kilometrov, pokračoval v náročnom štarte do sezóny.

    Fernando Alonso sa do prvého tréningu vôbec nezapojil a jeho tímový kolega Lance Stroll absolvoval len tri kolá.

    V druhom tréningu už dvojica spolu zvládla 31 kôl, no výsledky zostali skromné. Alonso skončil až na 20. mieste, približne sekundu pred Strollom.

    Najrýchlejšie kolo Strolla bolo navyše o viac než šesť sekúnd pomalšie než Piastriho čas.

    Sergio Pérez, ktorý sa do Formuly 1 vrátil s novým tímom Cadillac, v druhom tréningu nezaznamenal žiadny meraný čas.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Lewis Hamilton.
    Lewis Hamilton.
    Najskôr dominancia Ferrari, potom potešenie domácich fanúšikov. Prvé tréningy tímom nastavili zrkadlo
    dnes 07:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Najskôr dominancia Ferrari, potom potešenie domácich fanúšikov. Prvé tréningy tímom nastavili zrkadlo