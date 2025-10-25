Kríza McLarenu sa ukázala už aj v Mexiku. Piastri skončil až v druhej desiatke

Formula 1 2025
Výsledky 2. tréningu na Veľkej cene Mexika:
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:17,392 m
2.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,153 s
3.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,174 s
4.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,251 s
5.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,300 s
12.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,840 s
MEXICO CITY. Max Verstappen pokračuje vo svojom návrate do boja o titul v F1. Pilot Red Bullu dosiahol najrýchlejší čas v piatkovom tréningu pred Veľkou cenou Mexika, zatiaľ čo jazdci McLarenu sa trápili.
Štvornásobný majster sveta zaznamenal na okruhu Hermanos Rodríguez najlepší čas 1:17,392 minúty, hoci sa počas jazdy sťažoval, že pneumatiky strednej zmesi „pôsobili ako ľad“.
Holanďan, ktorý bol ešte na konci augusta 104 bodov pozadu, momentálne stráca 40 bodov na Oscara Piastriho a 26 na Landa Norrisa, pričom do konca sezóny zostáva päť pretekov.
Charles Leclerc z Ferrari bol druhý, len o 0,153 sekundy pomalší, po tom čo dominoval prvej, slnečnej tréningovej časti. V nej dostalo podľa pravidiel možnosť až deväť mladých alebo testovacích jazdcov.
Lindblad najlepší z náhradníkov
Verstappen v úvodnom tréningu prenechal monopost mladému britskému jazdcovi F2 Arvidovi Lindbladovi, ktorý skončil šiesty najrýchlejší – najlepší spomedzi jazdcov bez pretekárskej licencie F1.
„Odviedol výbornú prácu, nie je jednoduché len tak naskočiť do auta. Tempo tam bolo, niet čo namietať,“ pochválil ho šéf Red Bullu Laurent Mekies.
Lindblad, ktorý je vážnym kandidátom na miesto v tíme Racing Bulls pre budúcu sezónu, priznal, že bol pred jazdou upozornený na potrebu opatrnosti:
„Samozrejme, nechcete havarovať, ale tentoraz to bolo ešte zdôraznené – tím odviedol v posledných pretekoch úžasnú prácu a bolo dôležité auto udržať celé.“
Mercedes nasadil Kimiho Antonelliho, ktorý bol v prvej a druhej časti druhý, resp. tretí. Lando Norris skončil štvrtý s mankom 0,251 sekundy po tom, čo prvý tréning absolvoval mexický pilot Pato O’Ward.
Oscar Piastri bol v úvode štvrtý, v druhom tréningu až dvanásty.
„Bolo to v poriadku,“ povedal Austrálčan. „Kolo na mäkkej zmesi nebolo nič extra, takže ma ten čas neprekvapil. Bude to tesné ako vždy, ale máme dobré auto.“
Mladí dostali šancu
Sauber bol jediným tímom, ktorý nepostavil žiadneho testovacieho jazdca.
Estónec Paul Aron nahradil v Alpine Pierra Gaslyho a skončil pätnásty, zatiaľ čo Argentínčan Franco Colapinto bol v druhom monoposte deviaty.
Lewis Hamilton prenechal svoje Ferrari vytrvalostnému jazdcovi Antoniovi Fuocovi, ktorý uzatváral výsledkovú listinu. Brit sa však v druhom tréningu vrátil a zajazdil piaty najrýchlejší čas.