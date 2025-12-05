    Aj druhý tréning vyšiel najlepšie lídrovi šampionátu. Druhý opäť obhajca titulu

    Britský jazdec F1 Lando Norris na McLarene počas druhého tréningu na Veľkú cenu Abú Zabí formuly 1.
    Britský jazdec F1 Lando Norris na McLarene počas druhého tréningu na Veľkú cenu Abú Zabí formuly 1.
    Tretie miesto získal George Russell.

    Výsledky 2. tréningu - Veľká cena Abú Zabí:

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    1:23,083 m

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    +0,363 s

    3.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +0,379 s

    Líder McLarenu Lando Norris zajazdil najrýchlejší čas aj v druhom tréningu pred rozhodujúcou Veľkou cenou Abú Zabí. Najväčší rival v boji o titul Max Verstappen bol opäť za ním a zaostal o 0,363 sekundy.

    Brit, ktorý má po 23 z 24 pretekov náskok 12 bodov pred štvornásobným majstrom sveta, bol v menej vypovedajúcom popoludňajšom tréningu o 0,008 sekundy rýchlejší.

    Verstappena si všimli komisári za zdržanie Norrisa pri nedorozumení po tom, čo mu jeho pretekový inžinier poskytol nesprávne informácie, no rozhodli sa situáciu ďalej nevyšetrovať.

    „Čo ten chlap robí? Takmer som havaroval,“ zvolal Norris.

    Tímový kolega Oscar Piastri, tretí adept na titul, ktorý však na Verstappena stráca štyri body, skončil na 11. mieste po tom, čo vynechal prvý tréning.

    Ten absolvoval mexický jazdec IndyCar a rezervný pilot F1 Pato O’Ward.

    Austrálčan však vyzeral silne v dlhých jazdách.

    „Oscar ešte nie je úplne naladený, ale dostane sa tam,“ povedal šéf McLarenu Zak Brown. „Obaja naši jazdci na mňa cez víkend urobili dojem, pôsobia uvoľnenejšie než zvyčajne.“

    George Russell z Mercedesu, ktorý by mohol v nedeľu zohrať dôležitú rolu v boji o titul, bol v druhom tréningu tretí.

    Nasledoval ho Oliver Bearman z Haasu na štvrtom a Nico Hülkenberg z tímu Sauber bol piaty pred svojím 250. štartom.

    „To auto je šialené. Nechápem, ako môže byť také dobré,“ povedal Bearman do tímového rádia.

    Norris, víťaz minuloročných pretekov, bol jedným z len 11 pravidelných pilotov, ktorí sa zúčastnili na prvom tréningu, inak prenechanom mladým talentom a vývojovým jazdcom.

    Verstappen, štvornásobný víťaz v Abú Zabí, sa popoludní cez rádio sťažoval na správanie auta na šmykľavom povrchu v horúčave.

    „Možno je na aute niečo pokazené,“ hlásil.

    Podľa pravidiel F1 musí každý pretekársky pilot uvoľniť miesto v dvoch piatkových prvých tréningoch za sezónu pre nováčikov alebo jazdcov.

    Charles Leclerc z Ferrari bol v dvoch tréningoch tretí a ôsmy, pričom jeho mladší brat Arthur bol popoludní šestnásty v aute Lewisa Hamiltona.

    Monackí súrodenci vlani na tejto trati prepísali históriu, keď sa stali prvými bratmi, ktorí sa zúčastnili na tréningu ako tímoví kolegovia, no tento rok sa starší Leclerc zdal menej spokojný.

    „Auto pôsobí, akoby nemalo žiadnu priľnavosť. Je to neuveriteľné,“ povedal.

    Hamilton sa vrátil do druhého tréningu a skončil štrnásty so stratou 0,856 sekundy.

    Mercedes mal v prvom tréningu pravidelných jazdcov Kimiho Antonelliho a Russella na štvrtom a šiestom mieste.

