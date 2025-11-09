Verstappenovi pomôže len zázrak. V Brazílii napokon odštartuje z boxovej uličky

SAO PAULO. Holandský pretekár F1 Max Verstappen po úpravách svojho monopostu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Brazílie z boxovej uličky.
Jazdcovi Red Bullu nevyšla ani sobotňajšia kvalifikácia, keď skončil už po prvej časti a obsadil až 16. miesto. Verstappen sa po nej sťažoval na nedostatočnú priľnavosť.
Red Bull reagoval rozsiahlymi úpravami auta vrátane novej pohonnej jednotky Honda. Zmeny vykonal aj Esteban Ocon a taktiež odštartuje z boxovej uličky vo svojom Haase.
Verstappen zaostáva o 39 bodov za lídrom celkového poradia Landom Norrisom z McLarenu, ktorý odštartuje z pole position.
Holandský pretekár však vlani v daždivom Sao Paule triumfoval napriek tomu, že štartoval až zo 17. pozície.
To v podstate ukončilo nádeje na titul Norrisa, ktorý aj vtedy išiel z prvej pozície, ale skončil až šiesty. V nedeľu popoludní sa na okruhu Interlagos dážď neočakával, informovala agentúra AFP.