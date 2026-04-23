    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Na snímke hráči Slovenska sa tešia po prvom góle. (Autor: TASR)
    Sportnet|23. apr 2026 o 19:23
    Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj druhý zápas na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov.

    Slováci sa dostali do vedenia už po 50 sekundách, keď sa presadil Jakub Floriš.

    VIDEO: Gól Slovenska na 1:0

    V 7. minúte slovenskí reprezentanti pridali aj druhý gól po zakončení Tomáša Seliča. Nóri sa však v druhej tretine vrátili späť do hry, skóroval August Jones-Nilsson.

    VIDEO: Gól Nórska na 1:2

    Ešte v druhej časti si Slováci prinavrátili dvojgólové vedenie. Michal Jakubec upokojil tím presným zásahom.

    VIDEO: Gól Slovenska na 3:1

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke hráči Slovenska sa tešia po prvom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po skončení zápasu základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Ivan Matta zo Slovenska strieľa gól v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke zľava Philip Tollefsen z Nórska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Maximillian Aas z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom.Na snímke Michal Jakubec zo Slovenska, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po skončení zápasu základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Ivan Matta zo Slovenska sa teší po góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia po druhom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia po prvom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Ondrej Tariška zo Slovenska, Marcus Saether z Nórska a Maximillian Aas z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Tomáš Selič zo Slovenska a Casper Kjolmoen z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Rafael Johansen z Nórska, Jonas Gulbrandsen z Nórska a Jakub Floriš zo Slovenska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hlavný tréner Slovenska Martin Dendis v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Šramatý a Michal Jakubec zo Slovenska sa tešia po treťom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke fanúšikovia Slovenska asa tešia po góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Jakub Floriš zo Slovenska, brankár Samuel Hrenák zo Slovenska a Simon Caspersen-Snilsberg z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Oliver Botka zo Slovenska a Berge Nergaard z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Ivan Matta zo Slovenska a William Backlund z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Samuel Šramatý zo Slovenska a Jesper Juntti z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.


    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Na snímke hráči Slovenska sa tešia po druhom góle.
    Mladí Slováci potvrdili rolu favorita. Proti súperovi im skvele vyšiel úvod a tretia tretina
    dnes 20:35
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026