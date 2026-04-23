VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj druhý zápas na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov.
- ONLINE: Slovensko - Nórsko, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Slováci sa dostali do vedenia už po 50 sekundách, keď sa presadil Jakub Floriš.
VIDEO: Gól Slovenska na 1:0
V 7. minúte slovenskí reprezentanti pridali aj druhý gól po zakončení Tomáša Seliča. Nóri sa však v druhej tretine vrátili späť do hry, skóroval August Jones-Nilsson.
VIDEO: Gól Nórska na 1:2
Ešte v druhej časti si Slováci prinavrátili dvojgólové vedenie. Michal Jakubec upokojil tím presným zásahom.
VIDEO: Gól Slovenska na 3:1
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026