    ONLINE: Veľká cena Brazílie, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    ONLINE: Preteky na Veľkej cene Brazílie 2025 (formula 1).
    ONLINE: Preteky na Veľkej cene Brazílie 2025 (formula 1). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. nov 2025 o 15:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov na Veľkej cene Brazílie 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    SAO PAULO. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Brazílie.

    F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Brazílie 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)

    Formula 1  2025
    09.11.2025 o 18:00
    Veľká cena Brazílie
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Brazílie.

    Čakajú nás zaujímavé preteky. Z pole position odštartuje líder šampionátu Lando Norris, ktorému sa včera zároveň podarilo víťazstvom v šprinte navýšiť náskok na čele šampionátu pred Oscarom Piastrim na 9 bodov. Brit bude mať najlepšie karty aj v nedeľu, keďže jeho hlavný rival v súboji o titul, tímový kolega, Oscar Piastri vyštartuje zo 4. miesta. Tretiemu mužovi v boji o titul, Maxovi Verstappenovi, sa kvalifikácia vôbec nevydarila, keď vypadol už v Q1 a štartovať tak bude až zo 16. miesta a veľmi pravdepodobne možno až z boxovej uličky.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 18:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    ONLINE: Preteky na Veľkej cene Brazílie 2025 (formula 1).online
    ONLINE: Preteky na Veľkej cene Brazílie 2025 (formula 1).online
    ONLINE: Veľká cena Brazílie, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Veľká cena Brazílie, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)