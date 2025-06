Russella by dištanc Verstappena neprekvapil. Nebolo by to nespravodlivé, hovorí

MONTREAL. Britský pilot F1 George Russell vyhlásil, že ak by jeho holandský konkurent Max Verstappen dostal zákaz štartu v pretekoch, bola by to výlučne jeho vlastná vina a spravodlivý dôsledok jeho nebezpečnej jazdy. Brit, ktorý sa s Holanďanom dostal do konfliktu už minulú sezónu a opäť na nedávnej Veľkej cene Španielska, uviedol: "Snažil sa ma vytlačiť z cesty. Nemyslím si, že sa do mňa snažil úmyselne naraziť. Chcel ma len trochu vystrašiť, ale jednoducho to zle odhadol." Russell priznal, že ho Verstappenov manéver nevyľakal, skôr ho prekvapil. "Znovu opakujem, nevystrašilo ma to, bolo to len trochu prekvapujúce. Neočakávam ospravedlnenie. Jeho konanie ho stálo peniaze – a mne prospelo.

Takže by som sa mu mal takmer poďakovať! Samozrejme, keby ma to vyradilo z pretekov, cítil by som sa úplne inak, ale je dobré vidieť, že prevzal zodpovednosť. Bol som z toho trochu prekvapený," pokračoval.

Verstappen sa po pretekoch k incidentu nevyjadroval, no na sociálnych sieťach neskôr priznal, že urobil niečo, čo sa nemalo stať. Za incident bol penalizovaný, klesol z piateho na desiate miesto a na svojej superlicencii dostal tri trestné body, čím ich počet zvýšil na jedenásť.

Ak v nasledujúcich dvoch pretekoch získa ďalší bod, čaká ho zákaz štartu na jedny preteky. Russell k tomu poznamenal: „Nebolo by to nespravodlivé. Koniec koncov, preto sú tam trestné body. Ak budete pokračovať v bezohľadnej jazde, budete zbierať body a budete potrestaní zákazom štartu. Máte to vo vlastných rukách a bez rizika to nie je."



Podľa Russella sa Verstappenov štýl jazdy pravdepodobne nezmení: „Nemyslím si, ale závisí to od okolností, však? Keď ide o majstrovský titul, je to trochu iné. Preto si myslím, že sa do mňa úmyselne nesnažil naraziť. Len sa snažil vystrčiť lakte a ukázať, kto je tu šéf, ale v tom sa mýlil – šéfom je Jos (Verstappenov otec)!”

Obaja jazdci sa po incidente krátko stretli na letisku, no o kolízii sa nerozprávali. „V nedeľu ráno, keď som šiel na Roland Garros, sme na seba narazili na letisku.

Úprimne povedané, úplne som zabudol na Barcelonu, pretože tam bol so svojím novorodencom a boli sme pri bezpečnostnej kontrole. Len sme si rýchlo pokecali a potom bol zaneprázdnený skladaním kočíka, aby prešiel cez kontrolu," dodal Russell.