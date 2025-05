ONLINE: Veľká cena Miami 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Pneumatiky Pokud se dnes vůbec dočkáme suchých sad, Pirelli pro Miami víkend přivezlo sady C3-C5. V praxi to tak znamená, že top piloti se zbavili červených sad, které jakožto nejměkčí nemají v závodě význam. Většina pole si pošetřila dvě tvrdé a jednu střední novou sadu. Stroll, Gasly a Bearman, tedy poslední tři muži kvalifikace, ale mají hned tři sady měkkých gum. Co se strategií při suchém závodu týče, Pirelli počítá primárně s jednou zastávkou mezi 19.-25. kolem při startu na žluté a 32.-38. kolem při startu na hardech. Dvouzastávkové strategie počítají se zahozením žluté sady do 18. kola a natáhnutím stintu na bílé sadě, ale i se startem na červených gumách s přezouváním na hardy.

Kvalifikace Kvalifikace na dnešní hlavní závod začala kvůli protáhnutí sprintu o 15 minut později a bylo poznat, že pilotům lijákovitý mini závod nijak na klidu nepřinesl. Už od začátku se spousta elitních jezdců trápila. Lewis Hamilton byl už v Q1 po chybě na hranici vyřazení, další ztráta v Q2 se mu už ale stala osudnou a vystartuje až dvanáctý. Charles Leclerc to sice dotáhl až do Q3, ještě předtím ale v poslední zatáčce jako jediný okusil povrch výběhové zóny a o první čas přišel. Lando Norris si ve finiši nechal možnou pole position utéct přílišným utažením právě levotočivé sedmnáctky. A tak to byl nakonec novopečený otec Max Verstappen, který se radoval. Ačkoliv Red Bull dlouhodobě nemá nejsilnější monopost, jeho preciznost způsobila, že ho ani v jednom měřeném kole v Q3 nikdo nedokázal porazit, kromě jeho samého. Už tak solidní čas z prvního pokusu dokázal posunout ještě o téměř tři desetiny a byť se McLareny dostaly na rozdíl 60 tisícin, museli se oba sklonit před úřadujícím mistrem světa.

