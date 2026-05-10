ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid dnes, La Liga LIVE (35. kolo)

Futbalisti FC Barcelona a Realu Madrid dnes hrajú zápas 35. kola španielskej La Ligy. Dejiskom bude štadión Camp Nou.
Barcelona má pred svojim odvekým rivalom 11-bodový náskok a pokiaľ na domácej pôde neprehrá, bude môcť tri kolá pred koncom oslavovať titul.
Španielska LaLiga 2025/2026
10.05.2026 o 21:00
35. kolo
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Rozhodca: Alejandro Hernandez Hernández (Šp.).
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 35. kola španielskej La Ligy medzi FC Barcelona a Realom Madrid. Slávne El Clasico je tu a môže rozhodnúť o titule.
Barcelona má na čele ligy 11-bodový náskok a zdá sa, že smeruje za titulom. Zabezpečiť si ho môžu už v tomto stretnutí proti svojmu najväčšiemu rivalovi, stačí im na to jediný bod.
Real Madrid má oveľa väčšie problémy. Vyzerá to, že v tejto sezóne nezískajú žiadnu trofej a množiace sa správy o nepokojoch v kabíne na morálke tímu pred veľkým duelom nepomáhajú.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.