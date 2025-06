Keď to urobil Hamilton, Lauda ho nazval šialencom. Aj Norris vie, že jeho manéver bol hlúpy

BRATISLAVA. Bohatá história formuly 1 si pamätá dramatické súboje, kontroverzné momenty, ale aj výroky pretekárov, ktoré zľudoveli. Trojnásobný majster sveta Ayrton Senna pred 35 rokmi povedal, že pokiaľ v pretekoch nepôjdete po medzere, ktorá existuje, už nie ste pretekár. ONLINE: Veľká cena Kanady 2025, formula 1

Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2025 Po tohtoročnej Veľkej cene Kanady ľudia na sociálnych sieťach tento výrok mierne upravili: "Ak nepôjdete po medzere, ktorá existuje, už nie ste pretekár. Ak však idete do medzery, ktorá neexistuje, ste Lando Norris."

Ďalšia veľká chyba 25-ročného britského jazdca, ktorý bojuje o majstrovský titul, bola hlavnou témou, o ktorej sa po pretekoch hovorilo.

A hovorilo by sa ešte viac, keby svojím nevydareným manévrom nezničil preteky len sebe, ale aj tímovému kolegovi a rivalovi Oscarovi Piastrimu. Kam chcel Norris ísť? Norris štartoval v Kanade zo 7. miesta, keďže v tretej časti kvalifikácie nedokázal poskladať ani jedno dobré kolo. V pretekoch však získal pôdu pod nohami, mal veľmi dobre tempo a približoval sa stupňom víťazov. Na to potreboval okrem Piastriho predbehnúť aj Andreu Kimiho Antonelliho, ktorý mal opotrebovanejšie pneumatiky, no srdnato odolával tlaku súperov.

Norris to na Austrálčana skúsil v zákrute číslo 10, ktorá predchádza najdlhšej rovinke na okruhu. Následne išli vedľa seba koleso na koleso, no v šikane pred legendárnym Múrom šampiónov mal nos vpredu Piastri. Súboj pokračoval aj v nájazde do 67. kola, Norris sa chcel dostať dopredu po ľavej strane, čo bola chyba. Nárazom do tímového kolegu poškodil svoj monopost natoľko, že zvyšné štyri kolá sa odjazdili za safety carom. "Prepáčte. Bolo to odo mňa hlúpe, je to len moja chyba," hlásil Norris.

"Kam chcel Norris ísť? Tam predsa nebolo miesto na šírku auta. Do konca zostávalo dosť času, mohol sa stiahnuť a potom ešte niečo vymyslieť. Navyše, to nebol súboj o prvé miesto. Norris mohol týmto manévrom získať len o dva body viac, takže miera rizika a potenciálneho zisku nebola ideálna. Bolo to úplne zbytočné," hovoril komentátor Pavel Fabry. VIDEO: Súboj medzi Landom Norrisom a Oscarom Piastrim

Piastri je rád, že môžu pretekať Norris, ktorý po kanadskom zlyhaní stráca na Piastriho 22 bodov, si sypal popol na hlavu. Viackrát priznal svoju chybu a ospravedlňoval sa za ňu. "Myslel som si, že Oscar ide trochu doprava a že mám malú príležitosť ísť vľavo. Bolo to však príliš veľké riziko, navyše v súboji s tímovým kolegom. Som rád, že som mu nezničil preteky. Ospravedlňujem sa celému tímu a tiež Oscarovi za to, že som sa pokúsil o niečo, čo bolo príliš hlúpe," vravel Brit.

Piastri krátko po prejazde šachovnicovou vlajkou nevedel presne zhodnotiť situáciu, no dodal, že až do momentu zrážky išlo o pekný a čistý súboj. "Nevidel som, čo presne sa stalo, no ak to Lando zobral celé na seba, tak to asi o niečom vypovedá. Obaja bojujeme o titul majstra sveta a musím povedať, že som veľmi vďačný tímu, že nám umožňuje pretekať. Neočakávam, že to na tom niečo zmení. Budeme pokračovať v práci, ktorú odvádzame počas celého roka," uviedol aktuálny líder šampionátu. Pred sezónou bol považovaný za favorita na titul skôr Norris, no zatiaľ sa s tlakom lepšie vyrovnáva Piastri, ktorý vyhral polovicu pretekov. VIDEO: Lando Norris sa prišiel ospravedlniť Oscarovi Piastrimu

Ako Hamilton proti Buttonovi Veľká cena Kanady je pre McLaren prvá v tejto sezóne bez pódia. Piastri tlačil na Antonelliho, ale po strete s Norrisom prišiel o šancu na tretiu pozíciu. Táto situácia pripomenula moment z roku 2011, keď sa na okruhu Gillesa Villeneuvea takisto zrazili jazdci McLarenu. Bolo to na rovnakom mieste.

"To, čo urobil, prekračuje všetky medze. Je úplne šialený. Ak ho opäť nikto nepotrestá, tak už ničomu nerozumiem. Takto niekoho zabije," kritizoval vtedy Niki Lauda dnes sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona. Ten chcel predstihnúť Jensona Buttona takisto po ľavej strane, no ani vtedy tam medzera nebola. Kým Hamilton po nehode odstúpil, Button mohol v daždivých podmienkach pokračovať a napokon vyhral.

Generálny riaditeľ McLarenu Zak Brown už skôr tvrdil, že tuší, že príde čas, keď sa jeho jazdci v boji o titul stretnú. Takisto komentátor Števo Eisele skonštatoval, že z jeho pohľadu to bola len otázka času. V McLarene tak majú nad čím premýšľať. Náskok v Pohári konštruktérov síce majú obrovský, no aj pretekový šéf Andrea Stella zdôraznil, že nechce vidieť, aby mali jeho jazdci nehody, obzvlášť po vzájomnom súboji. "Je to niečo, čo budeme musieť prediskutovať. Chybný úsudok stál Landa dosť veľa. Nebol v tom síce žiaden zlý úmysel, no rozhodne by sa to nemalo stávať," povedal Stella v rozhovore pre Sky Sports. Red Bull s protestmi neuspel Kolízia McLarenov tak trochu zatienila víťazstvo Georgea Russella či prvé pódium Kimiho Antonelliho. Talian vo veku 18 rokov, 9 mesiacov a 21 dní dosiahol stupne víťazov ako tretí najmladší v histórii. V tímovej vysielačke priznal, že bolo veľmi stresujúce udržať za sebou Piastriho, na čo mu šéf Mercedesu Toto Wolff odvetil, že malý Kimi vyrástol na veľkého. "Budem úprimný. Už som len dúfal, že sa preteky skončia. V posledných kolách som sa trápil, najmä keď som videl Oscara približovať sa k dosahu DRS. Toto je chvíľa, na ktorú budem veľmi dlho spomínať. Byť na pódiu je pre vás vzpruha a tento pocit si nikde nekúpite," uviedol mladý Talian.

Russell tvrdí, že veľkú rolu na jeho víťazstve zohralo záverečné kolo sobotnej kvalifikácie, vďaka ktorej štartoval z pole position. Je to pre neho satisfakcia, keďže vlani tu klesol z prvého na tretie miesto. Jeho víťazstvo ešte chcel zmeniť Red Bull, ktorému sa nepáčila jazda Russella za bezpečnostným vozidlom. Dokonca podal hneď dva protesty. Brit vraj nedodržoval maximálnu vzdialenosť desať dĺžok vozidla od safety caru a tiež svojim náhlym pribrzdením spôsobil, že Verstappen sa na chvíľu dostal pred neho, čo mohlo spôsobiť udelenie trestu. VIDEO: George Russell sa snažil nachytať Maxa Verstappena

Šéf Red Bullu Christian Horner naznačil, že Russell to spravil úmyselne. “Bolo očividné, že v spätných zrkadlách hľadal Maxa," uviedol. FIA napokon protesty zamietla. Víťazstvo tak zostalo Russellovi, no neutíchajú debaty o tom, či chcel náročky dostať Verstappena do pozície, aby mu komisári udelili trestný bod, a tak by nemohol štartovať v Rakúsku. Štvornásobný šampión nenechal vyprovokovať a nevynechá domácu veľkú cenu Red Bullu. A či sa zachoval Russell fair-play? To vie najlepšie on. Priebežné poradie šampionátu F1 Po 10 z 24 pretekov:

Poradie Meno Krajina Tím Body 1. Oscar Piastri Austrália McLaren 198 2. Lando Norris Veľká Británia McLaren 176 3. Max Verstappen Holandsko Red Bull 155 4. George Russell Veľká Británia Mercedes 136 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 104 6. Lewis Hamilton Veľká Británia Ferrari 79 7. Kimi Antonelli Taliansko Mercedes 63 8. Alex Albon Thajsko Williams 42 9. Esteban Ocon Francúzsko Haas 22 10. Isack Hadjar Francúzsko Racing Bulls 21 11 Nico Hülkenberg Nemecko Haas 20 12. Lance Stroll Kanada Aston Martin 14 13. Carlos Sainz Španielsko Williams 13 14. Pierre Gasly Francúzsko Alpine 11 15. Júki Cunoda Japonsko Red Bull 10 16. Fernando Alonso Španielsko Aston Martin 8 17. Oliver Bearman Veľká Británia Haas 6 18. Liam Lawson Nový Zéland Racing Bulls 4

Pohár konštruktérov

Po 10 z 24 pretekov: