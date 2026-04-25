    Audi vymenovalo nového pretekového riaditeľa, funkciu dostal bývalý jazdec

    Audi (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. apr 2026 o 09:38
    V roku 2002 štartoval vo farbách Toyoty.

    Vedenie účastníka majstrovstiev sveta F1 Audi vymenovalo do funkcie pretekového riaditeľa 56-ročného Brita Allana McNisha.

    Bývalý jazdec sa zhostí novovytvorenej funkcie od májovej Veľkej ceny Miami.

    Audi sa týmto krokom rozhodlo zareagovať na prekvapivý odchod Brita Jonathana Weatleyho z postu tímového šéfa po necelom roku. McNish má za sebou 17 štartov v F1 vo farbách Toyoty v roku 2002.

    „Je to vzrušujúca výzva v historicky kľúčovom momente Audi a F1. Teším sa, že budem môcť priamo prispieť k výsledku na trati. Je to privilégium zhostiť sa takejto funkcie,“ citovala agentúra DPA McNisha.

    Bývalý pretekár bol súčasťou Audi v rôznych projektoch, naposledy mal na starosti rozvoj pilotov. Po troch podujatiach tohtoročného seriálu F1 je Audi na ôsmom mieste v Pohári konštruktérov s dvoma nazbieranými bodmi.

