Audi vymenovalo nového pretekového riaditeľa, funkciu dostal bývalý jazdec

Vedenie účastníka majstrovstiev sveta F1 Audi vymenovalo do funkcie pretekového riaditeľa 56-ročného Brita Allana McNisha.
Bývalý jazdec sa zhostí novovytvorenej funkcie od májovej Veľkej ceny Miami.
Audi sa týmto krokom rozhodlo zareagovať na prekvapivý odchod Brita Jonathana Weatleyho z postu tímového šéfa po necelom roku. McNish má za sebou 17 štartov v F1 vo farbách Toyoty v roku 2002.
„Je to vzrušujúca výzva v historicky kľúčovom momente Audi a F1. Teším sa, že budem môcť priamo prispieť k výsledku na trati. Je to privilégium zhostiť sa takejto funkcie,“ citovala agentúra DPA McNisha.
Bývalý pretekár bol súčasťou Audi v rôznych projektoch, naposledy mal na starosti rozvoj pilotov. Po troch podujatiach tohtoročného seriálu F1 je Audi na ôsmom mieste v Pohári konštruktérov s dvoma nazbieranými bodmi.