Hrozí ďalšia zrážka v súboji o titul? V McLarene budú ako na tŕňoch, myslí si Eisele

BRATISLAVA. Po vyše piatich mesiacoch sa seriál pretekov F1 vracia do USA. Na okruhu Americas v Austine je na programe veľmi očakávané podujatie.
V poradí 19. veľká cena otvorí poslednú štvrtinu sezóny, ktorá sľubuje dramatický súboj o jazdecký titul medzi dvojicou tímových kolegov.
Naposledy sa do role záporného hrdinu dostal Lando Norris, ktorý ukázal ostré lakte a voči Oscarovi Piastrimu sa nezachoval práve najtímovejšie.
V Monze si vymenili pozície
Pre McLaren prišla krátka prestávka v ideálny čas. Nielenže mohli v tíme doznieť oslavy zo zisku Pohára konštruktérov, ale najmä sa mohol vyčistiť stôl.
Veľká cena Singapuru totiž priniesla kontroverzný moment, keď krátko po štarte išiel Norris do odvážneho manévru a nevyhol sa kontaktu s Piastrim.
Na jeho úkor získal pozíciu a keďže na okruhu Marina Bay bolo prakticky nemožné predbiehať, manko v majstrovskom súboji znížil o tri body.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Singapuru 2025
"Toto nebolo veľmi tímové," hlásil Piastri do vysielačky.
McLaren sa k výmene pozícií neodhodlal, hoci keď mechanici pokazili v Taliansku Norrisovu zástavku v boxoch, Piastri mu vrátil pozíciu.
Niet divu, že ho o to viac situácia naštvala. Keď mu šéf tímu Zak Brown cez vysielačku gratuloval k zisku konštruktérskeho titulu, proste ho vypol.
Aby toho nebolo málo, kým Norrisa stiahli na oslavy, Austrálčan v mixzóne odpovedal na otázky médií. Aj preto sa začalo hovoriť o tom, či v súčasnej situácii nezvýhodňuje McLaren jazdca, ktorý je v tíme dlhšie.
Zobral zodpovednosť na seba
Ayrton Senna hovoril, že pokiaľ pretekár nevyužije medzeru, ktorá sa mu otvorí, tak nie je pretekár. Experti sa zhodujú, že Piastri nechal v Singapure až príliš "otvorené dvere", no je otázne, či to neurobil schválne.
Dnešnú F1 sprevádza fenomén, o ktorom verejnosť vie, že existuje, ale nevie, ako presne funguje. Sú to tzv. papájové pravidlá, ktorých prvoradým cieľom je, aby sa jazdci McLarenu v internom súboji nevyradili navzájom.
Treba povedať, že naposledy k tomu nebolo ďaleko a pokiaľ by Norris vyradil Piastriho či Verstappena, atmosféra v paddocku by bola určite napätejšia.
VIDEO: Zábery zo zákulisia McLarenu počas Veľkej ceny Singapuru
"Rozprávali sme sa o tom, bolo to nevyhnutné. Tím ma vzal na zodpovednosť, čo je podľa mňa fér. Posledné, čo chceme je, aby po pretekoch vznikali takéto kontroverzie," povedal britský pilot na tlačovej konferencii.
"Rozoberali sme, ako sa vyhnúť podobným situáciám a tiež aké následky by to malo pre mňa," naznačil Norris, ale následky už bližšie nešpecifikoval.
S chladnou hlavou odpovedal na stretnutí s médiami aj Piastri, ktorý pred záverečnými šiestimi podujatiami vedie šampionát o 22 bodov.
Austrália čaká na majstra sveta od roku 1980, keď ním bol Alan Jones.
"Lando prevzal zodpovednosť za túto kolíziu. Som veľmi rád, že v tíme nie je žiadne uprednostňovanie či zaujatosť. Incident v Singapure nezodpovedá tomu, ako chceme pretekať," povedal.
Vyhrá McLaren o pätnásť sekúnd?
Na prvý pohľad sa tak zdá, že je všetko v poriadku, za predošlou veľkou cenou sa zavreli dvere a pretekári sú už naplno sústredení na dianie v Austine.
COTA je typologicky úplne iný okruh ako mestská trať v Singapure, keďže je mixom rýchlych zákrut v prvom sektore, dlhých roviniek a technickej tretej časti.
"Je to trať, na ktorej musí McLaren vyhrať. Podľa mňa s 15-sekundovým náskokom," povedal komentátor Števo Eisele v rozhovore pre TN live.
Vlani tu vyhral kvalifikáciu Norris, ale napokon skončil iba štvrtý - tesne pred Piastrim. Z double sa tešilo Ferrari s víťazným Charlesom Leclercom.
Takisto ako minulý rok sa v Austine pôjdu aj šprintové preteky. Dôležitý bude každý bod a každá chyba dvojnásobne drahá. A hoci prebehli v papájovom tíme interné diskusie, napätie bude v súboji o titul čoraz väčšie.
"Myslím si, že v McLarene budú ako na tŕňoch," hovorí Eisele.
Do majstrovskej hry by sa teoreticky mohol ešte zapojiť Max Verstappen. Jeho Red Bull síce v posledných troch veľkých cenách zatienil favoritov, no manko 63 bodov na Piastriho sa zdá byť už príliš veľké.
"Verstappen má matematickú šancu, ale bol by to obrovský zázrak, keby získal titul. Na druhej strane, Maxa nemožno nikdy nepodceňovať," dodal komentátor.
Štvornásobný majster sveta už po Monze hovoril, že keby bol v koži Oscara Piastriho, tak by pozíciu len neprepustil späť. Pred Austinom zase žartoval, že dobrým šéfom McLarenu by bol jeho otec Jos.
Vtedy by totiž žiadne papájové pravidlá neboli. "Museli by ste len dupnúť pravou nohou na plynový pedál. Presne viem, aký je môj otec," povedal Verstappen, ktorý preteky na okruhu COTA ovládol trikrát.