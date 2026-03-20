    Zmeny v tíme Audi. Skončil šéf a na jeho miesto sa dostal vedúci celého projektu

    Gabriel Bortoleto na Audi.
    TASR|20. mar 2026 o 17:38
    Wheatley by mohol zamieriť do Aston Martinu a prevziať úlohy Adriana Neweyho.

    Brit Jonathan Wheatley už nie je šéf tímu Audi v seriáli majstrovstiev sveta F1. Na jeho miesto nastupuje Talian Mattia Binotto.

    Ten je vedúci celého projektu Audi, ktoré odkúpilo tím Sauber a od tejto sezóny pôsobí ako továrenský tím.

    „Z osobných dôvodov Jonathan Wheatley s okamžitou platnosťou opúšťa tím. Stajňa ďakuje Jonathanovi za jeho prínos k projektu a praje mu veľa úspechov v ďalšom pôsobení,“ uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

    Objavili sa špekulácie, že Wheatley by mohol zamieriť do Aston Martinu a prevziať úlohy Adriana Neweyho na poste šéfa tímu.

    Tím pod tradičnou britskou značkou má problémy s novým motorovým partnerom Hondou a zatiaľ nedokončil ani jedny preteky. Dizajnérske eso Newey sa má sústrediť na vývoj konkurencieschopného monopostu.

