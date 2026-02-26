Veľké zmeny môžu zamiešať kartami. F1 prinesie najväčší zlom za uplynulé roky

Sezóna 2026 prepíše pravidlá hry v F1. Nové motory, aktívna aerodynamika, viac tímov a otvorené rozdelenie síl. Favoriti zostávajú, no istoty miznú.
Prichádza šampionát, kde bude rozhodovať rýchlosť adaptácie, odvaha riskovať a schopnosť využiť technickú revolúciu skôr než konkurencia.
Štartové pole nebude len o nových pravidlách, ale aj o nových hráčoch. Formulu 1 čaká generačná obmena značiek a projektov.
Red Bull Racing spojil svoje meno s legendárnou automobilkou Ford, čím vznikol jeden z najočakávanejších motorových programov novej éry. Ich spoločná pohonná jednotka bude od začiatku pod veľkým drobnohľadom.
Sauber si prešiel výraznou zmenou a po výmene majiteľa tak po novom vstupuje do hry Audi (rebranding bývalého Sauberu) s vlastnou továrenskou pohonnou jednotkou, čo ešte viac posilní prestíž šampionátu.
Najväčším nováčikom však bude Cadillac, ktorý sa po rokoch príprav oficiálne zaradí medzi tímy F1. V jeho monopostoch budú jazdiť skúsení piloti Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Predstavujú kombináciu rutiny, rýchlosti a marketingovej sily.
Širšie pole, viac prekvapení
Po prvý raz po viac než desiatich rokoch tak uvidíme na štarte až 11 tímov. Viac áut znamená viac príbehov, viac rivalít a viac priestoru na prekvapenia.
Éra F1 2026 tak nesľubuje len rýchlejšie a ekologickejšie monoposty, ale aj širšie pole značiek a jazdcov, ktoré môže premeniť každý víkend na nevyspytateľný motoristický šach.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na sezónu, kde nebude rozhodovať len výkon, ale aj odvaha vstúpiť do úplne novej éry.
"Je pravdepodobné poriadne zamiešanie štartovým poľom. Niektoré tímy išli do vývoja agresívnejšie, iné zvolili konzervatívnejší prístup, aj prvé testy čo-to ukázali. F1 už viackrát ukázala, že favorit môže zakopnúť a niekto zo stredu poľa môže prekvapiť. A to je na tom krásne," povedala delegátka športovej cestovnej agentúry Futbaltour Monika.
Technická revolúcia a noví lídri
V novej ére Formuly 1 nikto presne netuší, ako sa rozdelia karty. Technická revolúcia zvyčajne mieša silami a experti sa zhodujú len v jednom - začiatok môže byť chaotický a poradie sa bude meniť rýchlejšie než doteraz.
Na papieri by mali patriť k lídrom mená ako Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Lewis Hamilton či Charles Leclerc.
Zároveň však prichádza priestor pre mladé pušky ako Isack Hadjar (Red Bull Racing) či Arvid Lindblad (Racing Bulls), ktoré môžu na nových autách vystreliť ešte vyššie než doteraz. Analytici očakávajú menšie rozdiely medzi tímami a viac víťazov počas roka, čo by znamenalo návrat k nevyspytateľnej F1.
Kým v uplynulých sezónach sme mali jasné hierarchie, rok 2026 môže priniesť prekvapenia v každom druhom víkende. Reálny boj o titul by mal byť zadefinovaný až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.
Ekologickejšia a rýchlejšia F1
Rok 2026 prinesie do Formuly 1 najväčší zlom za uplynulé roky. FIA otvára novú kapitolu, pretože súčasné pravidlá už tímy vytlačili na hranicu možností. Cieľ je jasný - zatraktívniť preteky a zároveň priblížiť "kráľovnú motošportu" trendom automobilového sveta ako udržateľnosť a vyššia efektivita.
Kľúčovou novinkou budú úplne nové pohonné jednotky. Spaľovací motor a elektrická energia sa podelia o výkon v pomere 50 na 50 a autá budú jazdiť na 100-percentné udržateľné palivo. Monoposty tak zostanú extrémne rýchle, no výrazne ekologickejšie, čo preverí inžinierov aj jazdcov.
"Najväčšou zmenou bude určite návrat k menším a ľahším monopostom. To by malo priniesť viac predbiehania a lepšiu dynamiku pretekov. Zároveň prídu nové motory, ktoré budú ekologickejšie a s väčším dôrazom na elektrickú energiu.
F1 tak ukáže, že myslí aj na budúcnosť. Pre jazdcov a tímy to bude úplne nová výzva, budú musieť zmeniť štýl jazdy a nájsť rýchlo ten správny recept na úspech," prezradila ďalej Monika.
Revolúcia čaká aj aerodynamiku. DRS nahradil aktívny systém s dvoma režimami – jeden na zníženie odporu na rovinkách, druhý na zvýšenie prítlaku v zákrutách. Výsledkom majú byť tesnejšie súboje a viac predbiehania. Navyše prídu menšie, ľahšie a obratnejšie autá s novými pneumatikami, ktoré zvládnu vyššie rýchlosti bez straty priľnavosti.