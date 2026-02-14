Mercedes ovládol predsezónne testy. Leclerc však ukázal na iného favorita

Taliansky mladík Kimi Antonelli zajazdil najrýchlejší čas a doviedol Georgea Russella k dvojitému triumfu Mercedesu počas prvých predsezónnych testov formuly 1 v Bahrajne. Nemecký tím však naďalej krotil očakávania a odmietal hovoriť o úlohe favorita.
Šéf Mercedesu Toto Wolff už v stredu vyhlásil, že referenčným bodom zostáva Red Bull. Russell na jeho slová nadviazal a naznačil, že zostava Max Verstappen – Isack Hadjar má momentálne „pomerne desivú“ výhodu.
Red Bull však takýto pohľad odmieta. Formula 1 vstupuje do novej motorovej éry, ktorú sprevádzajú výrazné zmeny šasi, a pomery síl sa tak môžu rýchlo zmeniť.
„Počkajte si do Melbourne a uvidíte, koľko výkonu zrazu nájdu. Ja to už teraz viem,“ povedal štvornásobný majster sveta Verstappen vo štvrtok novinárom.
Technický riaditeľ Red Bullu Pierre Wache uviedol, že zatiaľ sa zdá byť vpredu Ferrari, Mercedes a McLaren. Jazdec Ferrari Charles Leclerc zároveň vyhlásil, že silne pôsobí aj Red Bull.
„Myslím si, že Red Bull ukázal o niečo viac než Mercedes a vyzerali veľmi pôsobivo. Podľa mňa však Mercedes skrýva obrovský potenciál a až čas ukáže, koľko toho naozaj zatajili,“ uviedol Monačan.
Russell absolvoval prvú polovicu piatkového programu, potom ho vystriedal Antonelli, ktorý zajazdil najlepší čas 1:33,669 minúty. Russell dosiahol výkon 1:33,918.
Tretí najrýchlejší bol Lewis Hamilton z Ferrari. Odjazdil až 150 kôl a na záver tréningu zastavil na trati, čo mohlo byť dôsledkom plánovaného vyjazdenia paliva.
Oscar Piastri z McLarenu absolvoval 161 kôl, čo predstavuje takmer tri pretekové vzdialenosti na okruhu v Sachíre, a skončil štvrtý. Verstappen obsadil piate miesto a Hadjar šieste.
Hadjar pôsobil optimistickejšie než jeho tímový kolega. Uviedol, že nový motor Red Bullu sa javí ako spoľahlivý a výkonný.
„Ak už niečo, ide to dokonca o niečo lepšie, než sme dúfali, najmä čo sa týka pohonnej jednotky,“ povedal.
Lance Stroll z Aston Martinu zaostal o 4,4 sekundy a bol rýchlejší len než Valtteri Bottas, ktorý po skoršom probléme odjazdil za nováčikovský Cadillac iba 37 kôl.
Jeho tímový kolega Sergio Perez pridal v druhej polovici dňa 42 kôl.
Aston Martin počas troch dní zvládol 206 kôl, čo je menej než polovica oproti 422 kolám úradujúcich šampiónov z McLarenu a 423 kolám Ferrari.
Druhé bahrajnské testy sú na programe od 18. do 20. februára. Sezóna odštartuje 8. marca v Austrálii.