Sme pripravení, verí Wolff. Mercedes predstavil monopost na novú sezónu

Mercedes predstavil monopost formuly 1 pre sezónu 2026, ktorá prinesie významné zmeny v pravidlách. Šéf nemeckého tímu so sídlom vo Veľkej Británii Toto Wollf vo štvrtok vyhlásil, že stajňa je na prechod do novej éry pripravená.
Mercedes dominoval v F1 v rokoch 2014 až 2021, keď získal osem konštruktérskych titulov a sedem jazdeckých titulov majstra sveta.
Po zavedení nových pravidiel v roku 2022 ho však kvalitatívne predstihli tímy Red Bull a McLaren.
V novom ročníku vstupujú do platnosti úplne nové predpisy pre podvozky aj pohonné jednotky, ktoré znamenajú veľké zmeny v športe.
Tím s Britom Georgeom Russellom a Talianom Kimim Antonellim za volantom je považovaný za jedného z favoritov na udávanie tempa.
Tím vo štvrtok zverejnil digitálne obrázky svojho nového monopostu W17 a sezónu 2026 opísal ako najväčšiu technickú revolúciu v histórii tohto športu. Model W17 je menší, užší a ľahší než jeho predchodca.
„Formula 1 prejde v roku 2026 výraznou zmenou a my sme na tento prechod pripravení. Nové pravidlá si vyžadujú inovácie a absolútnu koncentráciu v každej oblasti výkonnosti,“ citovala Wolffa agentúra AFP.
Predsezónne testovanie sa začne už budúci týždeň za zatvorenými dverami na okruhu v Barcelone. Nasledovať budú ďalšie testy v Bahrajne pred Veľkou cenou Austrálie, ktorá sa uskutoční 8. marca.